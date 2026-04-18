La Policía Nacional lanza una alerta general que salpica a Asturias: "Dejar el dinero y las joyas en el buzón"

El smartphone se ha convertido en un dispositivo imprescindible que ha llegado para facilitarnos la vida y acortar vías para solucionar problemas, poneros en contacto con otras personas e incluso trabajar desde él. Pero, ojo, también es la puerta de entrada a ciberestafadores que pueden hacerse con nuestros datos, contraseñas o, peor aún, el dinero de nuestra cuenta bancaria.

Ejemplo de ello es la última alerta que acaba de emitir la Policía Nacional a través de sus redes sociales. "Conoces la #estafa del método del #buzón? Todo comienza con un #SMS de “tu banco” y un número de teléfono al que tienes que llamar ¿Qué relación tiene con un buzón?, ¿qué persiguen los delincuentes? Te lo explicamos todo en este vídeo, ¡¡muy atento!!"

"Tu banco te envía un sms diciendo que tu cuenta ha sido hackeada o que se han producido cargos fraudulentos . Aparece un número de teléfono al que llamas y ahí comienza la primera parte de esta estafa. Te dicen que vayas facilitando los códigos que te están llegando a los sms para solucionar los errores, pero lo que hacen sos pequeñas transferencias a cuentas bancarias. Pero lo novedoso es que también te dicen que tu casa está en peligro, que si tienes joyas o dinero o también tarjetas bancarias en el buzón que la en el buzón y un mensajero pasará a recogerlas al día siguiente. No caigas en esta estafa", alertan desde la Policía Nacional.

Y es que las ciberestafas, por desgracia, están a la orden del día y son uno de los principales focos de vigilancia de la Policía. Hace unos días lanzaban un mensaje de alerta a través de sus redes sociales en el que da diferentes consejos para no ser víctimas de este delito. "¿Alguna vez has recibido un mensaje o una solicitud de amistad por parte de un perfil en redes sociales? O bien, no tiene publicaciones o las tienes muy recientes en días muy seguidos siendo un perfil nuevo. Cuidado, puede ser un caso de 'sextorsión'. Empezarán con preguntas abiertas, guiando la conversación a temática sexual y es ahí cuando nos enviarán imágenes de contenido íntimo supuestamente propias para acto seguido solicitarte fotos o vídeos tuyos. Una vez que han conseguido su objetivo, graban la pantalla del teléfono con otro móvil y comienzan la extorsión. Te piden dinero si no quieres que difundan tus fotos y vídeos a tus contactos", explican desde Policía Nacional. "Recomendaciones, nunca pagues, seguirán pidiéndote dinero una y otra vez. No envías imágenes de contenido sexual en redes sociales si desconoces la identidad de la persona. No sigas la conversación, guarda las pruebas y denúncialo", recomiendan.