Queipo pone a Cantabria de ejemplo para Asturias: "Pagamos más impuestos y tenemos peores servicios"

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, reiteró este sábado su compromiso de bajar los impuestos si el próximo año gana la presidenta del Principado. En un acto con la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáez de Buruaga, celebrado en Panes en el marco de un encuentro asturcántabro, el líder de la oposición asturiana puso de ejemplo el trabajo que su partido está haciendo en la comunidad vecina para ilustrar cómo podría ser el futuro del Principado.

“Asturias es hoy, y no es casualidad, el producto de muchos años haciendo políticas erróneas, una isla fiscal. Todas las comunidades autónomas que están a nuestro alrededor han sabido hacer las reformas pertinentes para aliviar la carga fiscal a los emprendedores, a los ciudadanos; a todo aquel que quiere construir una vida en esas comunidades, facilitando y aligerando las cargas burocráticas y fiscales”, afirmó.

Contra el pensamiento de que bajar los impuestos equivale a una merma de los servicios sociales, Queipo defendió que esta medida “facilita el incremento de la actividad económica”, y eso, a su vez, “hace que puedas recaudar”. Esa, aseguró, “es la clave que no quiere escuchar el PSOE, que incrementa los impuestos de manera reiterada y, sin embargo, los servicios públicos en Asturias son cada vez peores. Pagamos más impuestos y tenemos peores servicios que Cantabria”.

Un presidente que no se preocupa por Asturias

“Con Barbón han crecido un 44 por ciento los impuestos, pero se quedan inversiones sin ejecutar, fondos europeos sin aprovechar y servicios públicos saturados y mal gestionados”, dijo. Para ilustrar esta situación, puso como ejemplo las listas de espera sanitarias, más de 180.000 asturianos esperando, o el fracaso de la dependencia”, entre 15 y 17 meses para una valoración y 1.245 fallecidos en 2025 esperando por la ayuda.

Para Queipo, el presidente socialista “hace mucho que no se preocupa por lo que pasa en Asturias; sobrevuela los temas, suele intentar filosofar a menudo, pero es un presidente que en cuanto puede, si tiene la opción, cambia Asturias por Sánchez. Está más preocupado por cuál es su recorrido y su evolución dentro del Partido Socialista que de defender los intereses de la región”.

Gran encuentro asturcántabro del Partido Popular en Panes / PP

Y puso ejemplos de esta afirmación: “Cuando Pedro Sánchez vino con las amnistías, Barbón aplaudía en la sede de Ferraz; y cuando vino con la condonación de la deuda, nos intentaba convencer de lo bueno que era repartir entre todos los asturianos el coste de los desmanes del independentismo catalán”.

Estos posicionamientos en temas claves demostrarían que Barbón es "uno de los alumnos más aventajados del sanchismo”, lo que, a su opinión, “ha generado una decepción profundísima en la sociedad asturiana”.

Álvaro Queipo acusó a los socialistas de querer “dividir y levantar muros”, utilizando “la renta de los asturianos, símbolos que pertenecen a todos, patrimonio inmaterial como son nuestras lenguas…”. Todo ello con el objetivo de “separar a los asturianos interesadamente y poder dividir entre buenos y malos”.

La mina de Cerredo

Asimismo, analizó algunas cuestiones vitales como la vivienda o la gestión del lobo. El popular lamentó que Asturias vaya a tener la ley autonómica de vivienda más “retrógrada” e “invasiva” con la ciudadanía. Una cuestión que achacó a que la región tenga “el único consejero comunista de España”, en referencia al consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, de Izquierda Unida.

También se refirió a la tragedia de la mina de Cerredo, “que no es un caso aislado, sino una muestra de un sistema que no funciona y que opera de forma negligente”. Así, explicó que el Gobierno de Barbón “debilitó el control y las inspecciones de las minas, retorció la ley para permitir explotaciones y avisó a los infractores para que no se les pudiese pillar; un caos que creó el Gobierno y que permitió extraer carbón de forma ilegal, con el resultado de seis muertos y un herido”.

Queipo no quiso concluir su intervención sin tener unas palabras para la presidenta cántabra, a quien calificó como “una de las mejores y más grandes presidentas autonómicas que tiene España”. En este sentido, propuso organizar cumbres anuales entre los gobiernos para intercambiar opiniones, analizar lo que está ocurriendo y “hacer planteamientos conjuntos entre Asturias y Cantabria de cara a defender lo que nos corresponde y lo que merecemos en el conjunto de España”.