Dos terremotos de magnitud 2,2 y de magnitud 3 se han registrado frente a la costa asturiana, y tal y como ha recogido el Instituto Geográfico Nacional. Los dos han tenido lugar a unos 30 kilómetros, aproximadamente de la costa asturiana, frente a Luarca.

El primer seísmo se ha producido a las 11.55 de la mañana a una profundidad de "1 kilómetro", mientras que el segundo ha tenido lugar a las 19.35 de la tarde y la profundidad, según el organismo oficial era de "0,0 km".

Muchos sabrán que un terremoto se produce cuando se origina un desequilibrio en la intersección de las placas tectónicas, que son como balsas de tierra que se deslizan sobre la capa fundida más interior del planeta. Esa reorganización de materiales provoca vibraciones que se transmiten igual que el sonido se propaga por el aire. El punto en el que se produce físicamente el terremoto (el movimiento de tierras) se llama hipocentro. Y se denomina epicentro el punto que corresponde en la superficie, siguiendo una línea vertical.

Se registran dos terremotos, uno de ellos de magnitud 3, a aproximadamente 30 kilómetros de la costa asturiana / 77

El terremoto ocasiona varias ondas que se propagan a diferentes velocidades. Las primeras que detectan los sismógrafos, las ondas L, que se propagan a unos 10 kilómetros por segundo, permiten anticipar por muy poco el desastre. Las siguen otras más lentas, denominadas ondas S. Finalmente, al igual que ocurre cuando en un lago arrojamos una piedra, se propagan también ondas superficiales a unos 3 kilómetros por segundo. Son éstas las que realmente causan los daños en las poblaciones.

Varias son las escalas utilizadas para medir la intensidad de un terremoto. La más conocida popularmente es la de Richter, aunque en realidad es un término acuñado por los periodistas. Esta escala mide la energía total que se libera en un seísmo.

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Los terremotos pueden sentirse a partir de una magnitud aproximada de 2,5. Se espera que los sismos con una magnitud de entre 4,5 y 5,5 causen daños menores en edificios individuales, aunque en raras ocasiones pueden provocar daños graves. El impacto de un terremoto depende en gran medida de la distancia del edificio al hipocentro y al epicentro, de su construcción y de las propiedades del subsuelo local.