"El río baja bien, ya tenía que haber salido": el lamento de los aficionados en la jornada de apertura de la pesca del Campanu

"El pesimismo es total, pero aun así la gente tiene ganas de tirar la caña y tuvimos tres o cuatro cotos cubiertos", señala el presidente del club de pesca La Socala, José Modesto Vallejo, tras la primera jornada de pesca del salmón . Este pescado, que provó suerte en las aguas del Esva, pasó revista al río antes de desplazarse a Cornellana para disfrutar de la apertura de la popular Feria del Salmón. "El río está en perfectas condiciones, mejor que nunca, llovió anoche y de agua está perfecto, solo falta que pique algún salmón", añade el ribereño.

El coto Piedrablanca estuvo ocupado por un grupo de ribereños del Narcea. Raúl Rilo, Pedro Fernández y Francisco Monasterio acudieron a compartir y a disfrutar de su afición, aunque con pocas perspectivas de pesca. "Este coto lo cogimos el día antes de que abriese la campaña, si aquí hubiera salmones no lo cogías ni queriendo", apunta Pedro, que echó a tierra el campanu de Asturias en el año 2006. Este año eligieron el Esva porque no lograron coger coto libre en su río predilecto, el Narcea. Precisamente en este último ha habido, muchos pescadores y ningún salmón. Así resumen la jornada de apertura de la pesca tradicional de salmón en aguas continentales del Principado de Asturias los aficionados que este sábado se acercaron por cientos a este río en el concejo de Salas, para tratar de echar a tierra el primer ejemplar del año. Un pez que, en caso de salir, será subastado este domingo en la Feria del Salmón Asturpesca Capenastur, en Cornellana, a las 13.15 horas.

Pescadores en el Puente de Láneo, en Salas / Sara Arias

"Está muy mal la cosa, no debe haber mucho salmón porque el río baja bien y a estas horas tendría que haber salido ya. Atrasaron el inicio de la temporada una semana y eso da lugar a que entren más, pero cada vez hay menos salmones", lamentó Enrique García mientras hacía cola en el pozo Carbajal para echar unos lances. Intentándolo se encontraba José Manuel González, muy concentrado en las varadas pero sin éxito: "No sale nada", afirmó. También los pescadores que esperaban su turno comentaban la falta de presencia del rey del río en estas fechas. "Va a estar difícil sacar nada porque no se ve nada, no hay peces", dijo Manuel Fourniet a pie de río.

El desánimo estaba presente entre los aficionados, que se contaron por cientos en las riberas del Narcea, el río salmonero por excelencia de España. Los coches aparcados en los accesos a los puentes y pozos o mismamente en el arcén de la carretera AS-15 daban cuenta de la frenética actividad pesquera. En los corrillos, a pie de río, el tema principal del día era sin duda la falta de salmones y qué soluciones se deben tomar para revertir la situación proponiendo desde aumentar las repoblaciones a millones de alevines cada año hasta vedar por completo el río.

Muchos pescadores y pocos salmones en el Narcea a su paso por Salas, en imágenes / Sara Arias

En el río Sella también se vivió una mañana de notable actividad, aunque sin grandes capturas. La expectación era máxima en enclaves tradicionales como el entorno del Puente Romano, donde un total de 19 pescadores participaron en el sorteo de turnos a primera hora. Allí, Simón Álvarez, vecino de Cangas de Onís, lograba capturar cinco truchas durante la mañana, en una jornada que, pese a todo, se desarrolló con normalidad. El Sella, aunque no baja con mucho caudal, se ve limpio y con fuerza."No baja con mucha agua" explica Joseba Díaz, que ha estado pescando bajo el puente. Numerosos pescadores esperan mirando sus aguas, mientras los curiosos se acercan al Puente Romano a observar el avance de la jornada, con la esperanza de ver salir El Campanu.

La temporada de pesca del salmón con muerte arrancó esta mañana en Asturias y se prolongará hasta el 15 de julio en un contexto de creciente preocupación por el futuro de una de las prácticas más arraigadas en la comunidad. La escasez de ejemplares vuelve a marcar el inicio de la campaña, tras un año 2025 que dejó cifras históricamente bajas: apenas 130 capturas, el peor registro del que se tiene constancia.