La selección de vinos semanal del periodista y crítico gastronómico Luis M. Alonso
Un tinto de una gran añada de un clásico a dos blancos: verdejo y riesling
Majuelo del Chiviritero 2024
Verdejo blanco de los de verdad de la Bodega Isaac Cantalapiedra plasmación viva del suelo calizo de sus uvas, cultivadas a casi ochocientos metros de altitud en el corazón de Rueda. Envejecido en barrica con nueve meses sobre lías. Amarillo con algo de turbiedad, en la nariz sobresalen las notas herbáceas y florales, heno y manzanilla, fruta blanca de hueso, aromas cítricos y recuerdos minerales de tiza y pedernal. En la boca es seco, equilibrado y elegante. Alrededor de 24 euros la botella.
Rioja Alta 904 Gran Reserva 2016
Gran añada de un clásico, este 904 de Rioja Alta cumple cualquier expectativa. Cuarenta y ocho meses en barricas de roble americano y otros tantos en botella. Rojo oscuro picota, con aromas intensos de frutas maduras, ciruelas y cerezas, recuerdos de chocolate, vainilla y leves de tabaco. En la boca es sedoso y envolvente, con gran equilibrio, frescura, elegancia y complejidad. ¿Qué más se puede pedir? La botella cuesta en torno a los 65 euros.
Zellerweg Am Schwarzen Herrgott Riesling 2023
Un riesling con vocación longeva de Christopher Full (Full.Minant Wein). Se puede beber ahora pero se recomienda guardar alguna botella, con veinte años todavía por delante para disfrutarla. Las uvas proceden de suelo de grava calcárea y arcilloso de una parcela llamada Zellerweg. Diez meses en barricas de roble. Dorado, en la nariz destacan delicados aromas de bergamota y ciruelas, notas herbáceas. En la boca es fresco y cremoso. La mineralidad y los taninos se entrelazan para crear un final bien estructurado y a la vez compacto en un vino blanco con presente y futuro. Unos 45 euros la botella.
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