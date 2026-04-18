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Siete rincones imprescindibles de Asturias que parecen sacados de cuento y que debes visitar al menos una vez en la vida

Desde pozas de aguas cristalinas hasta aldeas que parecen detenidas en el tiempo, estos rincones ofrecen una forma distinta de descubrir la región, lejos de las rutas más habituales y con el encanto de lo auténtico

Vista aérea de Bulnes.

Vista aérea de Bulnes. / LNE

Emma Fernández

Asturias guarda rincones propios de otras épocas, paisajes donde la historia y la naturaleza se entrelazan creando escenarios de ensueño. Desde aldeas suspendidas en el pasado hasta rutas sencillas, estos siete lugares muestran la esencia más pura del auténtico paraíso natural.

Bandujo, un viaje directo a la Edad Media

En el corazón del Principado se encuentra la aldea de Bandujo, un lugar que parece haberse quedado detenido en la Edad Media. Rodeado de valles y montañas, este núcleo rural mantiene su esencia histórica en cada rincón, con tradicionales construcciones que narran la verdadera historia.

Panorámica de Bandujo

Panorámica de Bandujo / FERNANDO RODRIGUEZ

La Olla de San Vicente, un paseo que conduce al paraíso natural

Uno de los lugares más visitados es la Olla de San Vicente, un paraje al que se llega a través de una agradable ruta a orillas del río Dobra. Ubicada entre los concejos de Cangas de Onís y Amieva, dispone de un paseo, corto y accesible. La opción perfecta para una jornada agradable y, además, es apta para todo tipo de caminantes.

Sin embargo, lo que realmente enamora es su destino final: una impresionante poza verde intenso que alcanza varios metros de profundidad y que se ha convertido en un lugar emblemático para locales y visitantes.

Olla de San Vicente

Olla de San Vicente / LNE

Sotres, el corazón del montañismo asturiano

Uno de los pueblos más emblemáticos del montañismo asturiano es, sin duda, Sotres. Situado en las alturas, más concretamente en los Picos de Europa, es el punto de partido para varias rutas de montaña, incluyendo conocidas ascensiones como la del Naranjo de Bulnes. Su tradición y entorno los convierten en un referente para los amantes de la naturaleza.

La localidad de Sotres (Cabrales), este miércoles.

La localidad de Sotres (Cabrales). / Tomás Fernández López

Os Teixois, tradición y tecnología del pasado

Un espectacular lugar, ubicado en el concejo de Taramundi, que invita a disfrutar de un viaje al pasado a través de su conjunto etnográfico. Esta antigua y preciosa aldea (deshabitada) se ha recuperado para los amantes de lo desconocido y permite apreciar un valioso conjunto de ingenios hidráulicos tradicionales que aún funcionan, mostrando cómo era la vida rural de antaño.

Os Teixois, en Taramundi

Os Teixois, en Taramundi. / Lne

La Playa del Oso, una cala escondida entre acantilados

La costa también esconde joyas como la Playa de El Oso, una cala resguarada por acantilados y que está ubicada en el concejo de Ribadedeva. Sin embargo, su acceso es limitado, ya que solo se podrá visitar a la bajamar. Aún así, no está exento de dificultad y es un lugar especial, casi exclusivo, donde la tranquilidad y el mar son los verdaderos protagonistas.

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Playa del oso

Playa del oso / TiKTok

Bulnes, una aldea aislada con mucho encanto

A estos lugares se suma la particularidad de Bulnes, una aldea difícil de encontrar, ubicada en los Picos de Europa. Desconocida durante años por su difícil acceso, no por sus emblemáticos paisajes. Antiguamente solo se podía llegar a pie. Ahora, un funicular facilita la llegada a este pintoresco pueblo, famoso también por su vínculo con el tradicional queso Cabrales.

Bulnes

Bulnes / Turismo de Asturias

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