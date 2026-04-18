Las técnicas en cuidados auxiliares de la sanidad y las residencias claman en Oviedo por "el reconocimiento que merecemos"

El pasado 26 de febrero dieron el primer aviso con una concentración ante las consejerías de Salud y Derechos Sociales. Y este sábado trasladaron su protesta al centro de Oviedo. Casi trescientas técnicas en cuidados auxiliares de enfermería (TCAEs) del servicio de Salud y de las residencias de ancianos de Asturias se manifestaron por las principales calles de la capital para reivindicar, una vez más, que se les encuadre en la categoría profesional que les corresponde.

Porque a pesar de que son dos colectivos distintos, quienes trabajan para el Servicio de Salud (Sespa) son personal estatutario y las que lo hacer en las residencias de ancianos (ERA) son personal laboral, su problemática es la misma. En ambos casos piden ser clasificadas como funcionarias de categoría C1, y no C2, como hasta ahora, atendiendo a su nivel de estudios de grado medio. Esta situación, advierten, afecta a entre 8.000 y 9.000 trabajadoras (puesto que la mayoría son mujeres).

“Llevamos años sosteniendo el sistema sanitario y sociosanitario, estando a pie de las camas cuidando, acompañando y escuchando a los pacientes y familiares en los momentos más vulnerables de su vida. Y lo hacemos con técnica, profesionalidad, responsabilidad y con una enorme carga emocional. Pero aun así seguimos sin tener el reconocimiento que merece”, lamentaron a través de la lectura de un manifiesto.

En el caso de las trabajadoras del ERA, reclaman que se retome la negociación de su convenio, ya que el actual data de 2005. El año pasado estuvieron con negociaciones, pero finalmente se rompieron sin ningún avance.

Mientras que en el Sespa llevan esperando desde 2007, que salió el estatuto básico del empleado público, el cual decía que se nos tenía que encuadrar conforme a la titulación que se nos exige para trabajar, para que esta medida se lleve a cabo.

“En 2022, la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, firmó con Comisiones Obreras y UGT un acuerdo marco para una administración del siglo XXI y se comprometían a lo largo del año siguiente a encuadrar a los trabajadores en la categoría que les corresponde. Estamos en 2026, y seguimos más encuadrados”, explicó Ángeles Alonso Aguirre, miembro del equipo de trabajo de TCAEs Unidas de Asturias, que a su vez se enmarca dentro de la plataforma TECAEs Unidas por el C1. También piden que se actualicen sus funciones, pues ahora mismo se rigen sobre unas elaboradas en 1973.

Las técnicas en cuidados auxiliares en enfermería reconocieron que este cambio de categoría va, por supuesto, acompañado de una subida salarial. Hata 200 y 300 euros están perdiendo actualmente. “Pero no es solo eso. Esta situación nos va a afectar el día de mañana a la jubilación”, añadieron. E insistieron: “Lo que pedimos no es un privilegio, No es una mejora opcional, es justicia. No vamos a aceptar más agravios comparativos, más retrasos o más silencio”.