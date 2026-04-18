¿Universidad o FP? ¡Las dos! Unendo, el mejor centro de FP de España te ofrece ambas opciones en tiempo récord

Unendo ha sido premiado por cuarto año consecutivo como el mejor centro de FP de España, además de ser galardonado tanto por innovación educativa, profesorado e inserción laboral

El centro, ubicado en Oviedo, prepara el próximo curso académico con cinco ciclos formativos de Grado Superior y tres de Grado Medio, de las ramas educativa, informática, deportiva y sanitaria. Estos ciclos cuentan con una alta demanda por parte del sector empresarial, asegurando una empleabilidad de más de un ochenta por ciento entre el alumnado.

Por otro lado, entre sus propuestas más destacadas, figura la posibilidad de cursar de forma combinada un ciclo de FP Superior y un grado universitario - tanto en el ámbito nacional como internacional - en tan solo tres años, gracias a los acuerdos de colaboración que el centro mantiene con diversas universidades.

Unendo no solo es un centro de Formación Profesional, sino que es un espacio en el que cada alumno es único, se le acompaña, asesora y ayuda en todo su proceso educativo, incluso una vez que finaliza sus estudios, orientándole acerca de todas las posibilidades que existen al finalizar FP según sus diferentes intereses y motivaciones.

El periodo de matriculación está ya abierto para que el futuro alumnado pueda beneficiarse de las becas ministeriales que finalizan el 18 de mayo. Además, durante los meses de abril y mayo puede concertar una cita para una jornada de puertas abiertas y así conocer de primera mano cómo se trabaja en el mejor centro de FP de España a diario. Para más información no dude en contactarnos y venir a vernos.