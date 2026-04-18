URA reclama el "cese inmediato" del consejero de Medio Rural tras la sentencia contra la gestora instaurada en la IGP Ternera Asturiana el año pasado

La Unión Rural Asturiana (URA) ha reclamado este sábado al presidente del Principado, Adrián Barbón, y al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, que asuman responsabilidades por el “intento de golpe de Estado” a la IPG Ternera Asturiana. La organización agraria considera, a raíz de una sentencia que cuestiona la decisión que el Principado tomó el año pasado de imponer una gestora al organismo, que desde el Gobierno regional actuaron “con total premeditación y alevosía, perfectamente advertidos de la ilegalidad de las actuaciones”.

Entre otras cuestiones, la sentencia indica que el Gobierno fue advertido por la propia IGP de que cesase en su empeño. “Frente al recurso de reposición interpuesto por la IGP contra la resolución que les imponía una gestora de forma autoritaria e ilegal, se optó por desestimarlo y continuar adelante con su deplorable actuación”, explican desde la organización. Una decisión que, a su juicio, es “muestra inequívoca del empeño de la Consejería en materializar y consumar su actuación golpista”.

El alto tribunal considera que la actuación de la Consejería vulneró el derecho de asociación, que es un derecho fundamental.

Desde URA exigen el “cese inmediato” del consejero de Medio Rural y que el presidente del Principado “asuma sus propias responsabilidades”. Y aún van más allá, reclamando “a todos quienes se prestaron a formar parte de semejante esperpento”, entre ellos las otras organizaciones agrarias, que rindan cuentas y den explicaciones al sector, “además de, obviamente, pedir perdón y disculpas”.

“La actuación deplorable del Gobierno del Principado, nunca hubiese sido posible sin la cooperación necesaria de todos los que se alinearon y prestaron a formar parte de la misma, entre ellos UCA, COAG, ASAJA Y ASEAVA”, consideran.

Para URA, en definitiva, “los mismos que permanecen en silencio mientras su compañera de filas Adriana Lastra hostiga a los ganaderos por manifestarse en defensa de su medio de vida, son quienes consumaron un abuso contra los derechos fundamentales de los miembros de la IGP”.