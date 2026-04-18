Vueling borra una de sus rutas desde el aeropuerto de Asturias en plena temporada alta

La compañía Vueling deja de operar su ruta directa entre Asturias y París a partir de mayo, tras retirar los vuelos de su sistema de venta. La compañía ofrecía hasta ahora tres frecuencias semanales, pero los billetes han desaparecido de su página web, lo que confirma la cancelación de la conexión en la temporada de verano.

Pese a este recorte, el aeropuerto de Asturias no pierde su enlace directo con la capital francesa. Volotea mantendrá tres frecuencias semanales con París, garantizando la continuidad de la ruta.

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La conexión, en cualquier caso, no desaparece del todo del mapa de Vueling. La aerolínea prevé retomar los vuelos en la temporada de invierno, a partir de finales de octubre, cuando volverán a estar disponibles en su programación.