La AEMET advierte del cambio de tiempo en Asturias: temperaturas "extraordinariamente cálidas" y fuertes tormentas

Semana de contrastes en Asturias con un cóctel de tormentas y altas temperaturas. Y los cambios empiezan ya el domingo. En la región se activa por la tarde una alerta amarilla (moderada) por chubascos que iran acompañados de granizo en la Cordillea y los Picos de Europa, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

La semana arranca con intervalos nubosos y una ligera presencia de calima hacia el final de la tarde. El lunes se esperan chubascos dispersos en el interior para finalizar el día. En cuanto a las temperaturas, subirán. En Oviedo llegarán a los 24 grados, en Langreo a los 25 y en Cangas del Narcea a los 27.

Más calor

"Masas de aire extraordinariamente cálidas". Con estas palabras explica la AEMET los altas temperaturas que están por llegar esta semana. En los próximos días podrán alcanzar temperaturas superiores a las más altas registradas entre 1991 y 2020 por estas fechas, tal como explican.

En Asturias, el día de más calor será el martes. Suben las máximas sobre todo en puntos del litoral como Gijón que alcanzará los 24 grados. Y habrá más calima. Es probable que por la tarde aparezcan los chubascos y esta precipitación podría arrastrar barro.

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El alivio de las temperaturas no llegará hasta el miércoles cuando se espera un descenso drástico de los termómetros.