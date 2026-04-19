Agenda: qué hacer en Asturias hoy domingo 19 de abril de 2026

Oviedo

La banda estadounidense de rockminimalista «Glyders» toca en Oviedo

A las 20.00 horas comenzará en Kuivi Almacenes (calle Almacenes Industriales, 40 - Oviedo) el concierto de «Glyders», formación surgida en Chicago que presenta una propuesta de rock & roll minimalista pero intensa, con un sonido nocturno y bailable que combina referencias clásicas con un estilo propio. Se trata de una actuación de acceso libre.

«Paüra», un plan de ocio infantil en el Campoamor

A las 18.00 horas en el Teatro Campoamor se representará el espectáculo «Paüra», de la compañía Lucas Escobedo, una propuesta escénica dirigida al público familiar a partir de 4 años que combina teatro y elementos visuales en una función de 75 minutos de duración, con diferentes precios de entrada según la localidad.

RADAR

A las 19.00 horas en el Teatro Filarmónica se proyectará la película «Cravata galbenã», dentro del ciclo de cine RADAR, dirigida por Serge Ioan Celebidachi, una producción rumana de 2025 que recorre la extraordinaria vida del célebre director de orquesta Sergiu Celibidache, con un reparto internacional encabezado por John Malkovich, en una sesión abierta al público hasta completar aforo.

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Cultura OFF

A las 13.00 horas frente al centro social de Las Caldas tendrá lugar la actividad «Danza en Las Caldas con Alba Medina», dentro del programa Cultura Off, una exhibición de danza al aire libre protagonizada por la bailarina Alba Medina que acercará esta disciplina al público en un entorno abierto y cercano.

Matadero Uno

A las 12.30 horas en la librería Matadero Uno (plaza de Riego, 1) tendrá lugar la presentación del libro «Pirelli al rojo vivo», de Julio Rodríguez, en un acto en el que el autor conversará con Asur Fuente sobre esta obra.

De(H)esa Forma

La sala de arte Alfara, en Oviedo, acoge la exposición colectiva «De(h)esa forma», comisariada por Ana Martín Puigpelat, con obras de Valentina Maio, Mª Jesús Hernández, Leandro Alonso y Yolanda Lalonso. La muestra se inaugura el 18 de abril y podrá visitarse en el espacio ubicado en C/ Carlos Casanueva Varas, 16, en horario de lunes a viernes de 9.30 h a 14.00 h y de 16.30 h a 20.00 h, y sábados de 10.00 h a 13.00 h.

«Plus Ultra», un viaje al pasado

La Delegación de Defensa en el Principado de Asturias acoge durante todo el mes de abril una exposición conmemorativa por el centenario del histórico vuelo del hidroavión «Plus Ultra», que en 1926 unió España y América. La muestra, inaugurada el 30 de marzo de 2026 en Oviedo (plaza España, 4), pone en valor esta hazaña de la aviación española mediante paneles informativos, maquetas y material audiovisual, y sirve además de apoyo al concurso educativo «Carta a un militar español» bajo el lema «‘Plus Ultra’: la audacia que cruza horizontes». La exposición puede visitarse gratuitamente de 10.30 a 13.30 horas.

Gijón

Laboral Centro de Arte

En la LABoral Centro de Arte y Creación Industrial se puede ver la exposición «La sociedad automática», donde el artista asturiano Félix Luque, afincado en Bélgica, propone una reflexión crítica sobre el papel central que la tecnología ha adquirido en la vida de las personas. La muestra combina robótica, fotografía, escultura, vídeo, música y performance. Es un trabajo coproducido junto a iMAL, la Federación Valonia-Bruselas y Europalia España.

Paraninfo de la Laboral

El programa de FICXPlus de Laboral Cinemateca lleva hoy a su pantalla «¿Qué te dice esa naturaleza?», de Hong Sang-soo. Será a las 19.00 horas.

Plaza del Lavaderu

La asociación de Vecinos de Cimavilla ha organizado para hoy una actividad que lleva por título «Amor para Rambal», como homenaje al popular vecino del barrio. Será las 13.00 horas.

Bar Varsovia

Ensenble 4.70 lleva hoy su música al bar Varsovia, con un concierto «Especial primavera» con obras de Morley, Schumann, Tchaikowsky, Grieg, Stravinsky. Será con formato de pago de taquilla inversa. Será a las 19.00 horas.

Gijón Sound

Ultimo día de festival con una oferta muy diversa. A las 13.30 horas, en la plaza del Marqués, con entrada gratuita, sonará la música del Sr. Mo, un hombre orquesta enmascarado que fabrica sus propios instrumentos. Además, en el vermú de la Plaza Mayor habrá tiempo para escuchar a la banda gijonesa «Montefurado»formada por Marcos Montoto y Diego Tioda «Manfred», junto a Guzmán Gancedo y Pablo Piedra, y a «Los Ácidos», a partir de las 13.00 horas.

Antiguo Instituto

Hoy concluye en Gijón la VI Cumbre Asturiana de Trombonistas. La cita se cierra a las 12.30 horas con un concierto final a cargo del Coro Astur y Gran Coro con Joao Martinho como solista. Todas las actividades son gratuitas.

Jardín Botánico

La primavera en el Botánico se celebra hoy con un taller familiar titulado «¡Manos a la huerta!», para niños a partir de 4 años. Comienza a las 12.00 horas y el precio es de 6 euros.

PatiOH! de la Laboral

Hoy domingo sigue la Feria de Abril en el bar-restaurante de la Laboral. A las 13.30 horas habrá una misa rociera con el cura parroquial y la intervención del coro «Sueño de la marisma». Por la tarde, a partir de las 17.00 horas hay tardeo rociero con Francis Ligero.

Museo Evaristo Valle

A las 13.00 horas se presenta en el Museo la obra «Don Gaspar Cienfuegos-Jovellanos y Bernaldo de Quirós», de Evaristo Valle, recientemente donada a la Fundación Museo Evaristo Valle por un coleccionista particular. La presentación de la obra correrá a cargo de Francisco Zapico, patrono del Museo, quien planteará un recorrido alrededor de la compleja y variada simbología latente en todo el cuadro, además de un análisis formal y otras consideraciones técnicas.

Teatro de la Laboral

«¿Dónde está cuando ya no está?» de Coma14, es la propuesta de teatro infantil que hoy habrá en la Laboral, a las 17.30 horas. Espectáculo dirigido a niños a partir de los 5 años. El precio de la entrada es de 6 euros.

Agrupación Artística Gijonesa

El dúo «La Cigarra» actúa hoy, a partir de las 19.00 horas, en la sede de la Agrupación Artística Gijónesa (calle de Severo Ochoa, 20).

Día de los museos

La Universidad de Oviedo acerca este fin de semana el patrimonio cultural a la sociedad con visitas guiadas gratuitas en el Día Internacional de los Monumentos y los Sitios.En Gijón, el punto de encuentro se ubicará en la Plaza Campo Valdés, frente a la Iglesia de San Pedro, y se ha diseñado un itinerario por Cimadevilla. Las visitas se realizarán hoy domingo, 19 de abril, cada hora, en horario de 11.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, ambos días.

Avilés y comarca

Salón de manga «Nika-Pon» en Avilés

En torno a un centenar de artistas participan en el Salón de manga «Nika-Pon» de Avilés, con alrededor de cien puestos de temática muy variada: ilustración, artesanía, cómic manga, videojuegos, productos importados de Japón, comida y mucho más. Durante el sábado y el domingo se sucederán las charlas, talleres, presentaciones y conferencias. Abre sus puertas en el pabellón ferial de La Magdalena a las 12 y las actividades se alargarán hasta las 21.15 horas.

Caminata desde el Hospital San Agustín a la Plaza de España

Con motivo del 50.º aniversario del Hospital Universitario San Agustín (HUSA) se celebra una marcha conmemorativa con salida a las 12.00 horas del complejo sanitario y llegada a la Plaza de España. La participación es gratuita.

Visitas guiadas por el centro de Avilés

Alumnos de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo ofrecen visitas guiadas por_Avilés con motivo del Día internacional de los monumentos. Salidas a las 10.00, 12.00, 16.00 y 18.00 horas de la plaza de Álvarez Acebal.

Exposición «El contemplanubes»

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones acoge la exposición fotográfica «El contemplanubes», de Pablo Basagoiti Brown. La entrada es gratuita los miércoles y jueves laborables de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a domingo de 18.00 a 19.00 horas, hasta el 31 de mayo.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición «El Víbora» en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición «25 años de contracultura», sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Muestra de Ramón Masats

La sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición «Ramón Masats. Visit Spain», que recoge el viaje que realizó el fotógrafo entre 1955 y 1965 recorriendo la geografía de España con su cámara, bajo el comisariado de Chema Conesa, en una exposición producida por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea. Hasta el 10 de mayo en horario de miércoles a domingo, 11.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Las Cuencas

Folixa na Primavera en Mieres, con música y sidra

Este domingo termina la celebración de la Folixa na Primavera. Habrá sidra de pipa de 13.00 a 15.00 horas en el parque Jovellanos. De 12.30 a 14.00 habrá en el mismo escenario juegos tradicionales, con el grupo Seis Conceyos. A las 12.30, en Requejo y Jerónimo Ibrán, música con los «cancios de chigre», y de 13.30 a 16.00, en la plaza La Pasera, vermú de la Folixa con «La Güeriata DJ».

Magia en Pola de Lena con

José Armas, «El ilusionista»

El teatro Vital Aza de Pola de Lena acoge esta tarde, desde las 19.00 horas, el espectáculo de magia «The experience», que lleva a escena José Armas, «El ilusionista». La entrada es libre hasta completar aforo.

Día del voluntario en Langreo

Las Escuelas Dorado de Sama acogen este domingo, desde las 11.00 horas, la celebración del Día del Voluntario, que organizan los colectivos de Protección Civil de Asturias.

Exposición con pinturas de María Jesús Coro en Moreda (Aller)

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el día 24 de abril una exposición con pinturas de María Jesús Coro. El horario de visita es, los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas

Muestra pictórica de María F. Coto y Ana Blanco en Laviana

Nueva exposición pictórica en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón), en Pola de Laviana, bajo el título «María y Ana», con obras de las pintoras locales María F. Coto y Ana Blanco. La exposición puede visitarse hasta el 30 de abril, en horario de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y los jueves también por las tardes, de 16.00 a 20.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, puentes y festivos, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de «escape room» y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Feria de quesos asturianos, artesanía y sidra en El Berrón

La Asociación Amigos de El Berrón organiza leste fin de semana la 5.ª Feria de quesos asturianos, artesanía y sidra (exclusiva de productores), que se celebrará en carpa cubierta en la plaza del Samao. Hoy, desde las 10.00 horas, habrá pasacalles con gaita y tambor y apertura del mercado, con expositores de productos como quesos, embutidos, fabes, vinos y arándanos. A partir de las 14.00, degustación gratuita de fabada (elaboración propia). Además, se anuncian actividades infantiles (de 12.00 a 14.00 pintacaras y de 17.00 a 19.00 juegos) y degustación de sidra con vaso grabado.

XXXVIII Jornadas gastronómicas del pixín, en Muros de Nalón y San Esteban

El concejo de Muros de Nalón celebra este fin de semana las XXXVIII Jornadas gastronómicas del pixín, una cita para disfrutar de este apreciado pescado en distintos restaurantes de Muros de Nalón y San Esteban, con un menú único de 48 euros por persona.

Desfile de moda en Villaviciosa

La plaza Obdulio Fernández de Villaviciosa acoge este domingo «Primavera de moda», una jornada con desfiles y sorteos para presentar propuestas de ropa de comercios locales. Habrá dos pases: a las 12.30 horas y a las 18.00 horas.

Segunda final del Concurso de canción asturiana «Conceyu de Siero», en Pola de Siero

La segunda final del Concurso de canción asturiana «Conceyu de Siero» se celebra a las 11.30 horas, en el Teatro Auditorio de Pola de Siero. La entrada es libre, limitada al aforo de la sala. Entrada libre hasta completar el aforo.

Mercadillo artesano en Somao (Pravia)

El parque de Somao vuelve a llenarse de actividad en su cita mensual con el mercadillo artesano, que se desarrollará de 11.00 a 15.00 horas y acogerá puestos con productos bio de la huerta, miel, embutidos, bollería, repostería, hierbas aromáticas, jabones naturales, ropa, cerámica, bolsos y mucho más. También habrá puestos para el intercambio de semillas, de libros, objetos usados... Además, Luis Feliciate amenizará la jornada con un vermut musical y habrá actividades dinámicas y el sorteo de una cesta de productos artesanos.

«Es tiempo de romería», en la Casa de los Hevia (Villaviciosa)

La Casa de los Hevia (Villaviciosa) acoge hasta el 26 de abril la exposición «Es tiempo de romería: una visión contemporánea a través del arte», un proyecto de la asociación Espacio de Creación y Didáctica. La muestra reúne a artistas asturianos de los siglos XX y XXI –entre ellos Gonzalo Juanes, Virginia López, Benjamín Menéndez y Maite Centol– en una propuesta colectiva y multidisciplinar que, desde las artes plásticas, ofrece una mirada contemporánea sobre un rasgo festivo, popular y social de la cultura asturiana: las romerías o fiestas de prao. Horario de visita: de miércoles a sábado, de 10.00 a 14.30 y de 15.30 a 18.00 horas, y domingos, de 10.00 a 14.30 horas. El espacio permanece cerrado lunes y martes.

Ajedrez en Grado

El corredor de la Casa de Cultura de Grado (en horario de apertura del centro, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas) se convierte todos los domingos en un espacio para disfrutar de la práctica del ajedrez.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Oriente

Jornadas gastronómicas de la fabada, fabes y verdinas, en Llanes

Llanes celebra del 17 al 26 de abril las Jornadas gastronómicas de la fabada, fabes y verdinas, una cita en la que trece restaurantes se suman con propuestas que van desde tapas y platos individuales hasta menús completos para quienes busquen una experiencia más amplia.

Espacio Joven de Llanes:

ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

Exposición en el Museo del Oriente,en Porrúa

El Museo del Oriente, en Porrúa, acoge desde el 2 de abril hasta el 22 de agosto la exposición «Retrato y sociedad», una selección de 42 fotografías y un autorretrato realizados por Daniel Álvarez Fervienza fechados entre 1885 y 1892. Álvarez Fervienza, de Somiedo, compaginó su trabajo como maestro con el oficio de fotógrafo, gracias al que podemos entender cómo se miraba y cómo se representaba una sociedad entera a finales del siglo XIX. El horario de visita del museo es: de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Exposición en Llanes: «Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias... Por la pinta son de Llanes»

La exposición de indumentaria tradicional titulada «Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias… Por la pinta son de Llanes», se puede visitar de martes a sábado en la Casa Municipal de Llanes, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. La misma, surge fruto de la colaboración entre la Asociación de Amigos de la Indumentaria Tradicional, la colección Javier Emperador y el Ayuntamiento de Llanes. La exposición cuenta con varios apartados sobre distintos tipos de indumentaria: trajes para el ramu, trajes de uso cotidiano, trajes de cristianar, trajes de labor, complementos y piezas de joyería, etcétera, así como material gráfico, fotografías en su mayor parte. La mayoría de las piezas en exposición son trajes de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Museo de la Emigración

de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 sábados, domingos, festivos y periodos vacacionales (del 12 al 14 de octubre, del 1 al 4 de noviembre y del 6 al 9 de diciembre) de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h. Lunes y martes cerrado.

Occidente

Feria del salmón en Cornellana

Entorno a la subasta del campanu se celebra en el recinto ferial de Cornellana Capenastur, con actividades infantiles, charlas y presentaciones, concursos, exposiciones y exhibiciones de pesca y caza, rutas y visitas guiadas al monasterio San Salvador de Cornellana... Además, a las 13.15 tendrá lugar la primera subasta del Campanu, en caso de que este año salga por la mañana. En caso de que aún se resista, a las 18.00 horas habrá un segundo intento con una nueva subasta pública. El recinto ferial abre desde las 11.00 hasta las 19.00 horas.

Cine de estreno en el Fantasio de Navia: «La familia Benetón +2»

El cine Fantasio de Navia proyecta «La familia Benetón +2» en doble sesión, a las 17.30 y 20.00 horas; mañana lunes, la sesión será a las 20.30 horas.

Museo del Calamar Gigante en Luarca

Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35, de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. En el nuevo museo se pueden ver ahora seis calamares gigantes, además de doce especies de profundidad, 35 ejemplares de otros grandes cefalópodos y seis huesos de algunos de estos animales marinos: dos vértebras, una mandíbula y parte de los cráneos de las especies «Globicephala melas» «Balaneoptera physalus» y «Physeter macrocephalus». La visita tiene una duración aproximada de 45 minutos. Horario: de miércoles a viernes, de 16.30 a 19.30; sábados y domingos, de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Ecomuseo de Somiedo

El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como «teitos». Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver elfuncionamiento de una prensa de viga.

Museo del Oro de Navelgas

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Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.