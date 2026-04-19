Los asturianos pagan en impuestos más que sus vecinos de Galicia, Cantabria y Castilla y León

"En Asturias se pagan más impuestos que en las comunidades limítrofes". La afirmación es de Santiago Álvarez, profesor titular de Hacienda Pública y Sistema Fiscal Español de la Universidad de Oviedo, y la sostiene con los datos del último "Panorama de la fiscalidad autonómica y foral", el informe anual que elabora el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas de España y que es una referencia en tributación comparada.

"Cuando se habla de comparaciones, de si pagamos muchos o pocos impuestos, siempre se mira hacia Madrid, pero esa comunidad juega en otra liga distinta a la nuestra. En Asturias debemos mirar un poco más a lo que hacen nuestros amigos de Galicia, de Cantabria y de Castilla y León, comunidades limítrofes que, con sus políticas, pueden afectar a decisiones de localización empresarial en Asturias", apunta Santiago Álvarez, que añade que cuando se hace ese ejercicio comparativo "la sensación es de agravio, sobre todo para una persona que, por ejemplo, viva en Vegadeo y se fije en lo que pasa en la vecina Ribadeo". El profesor de Hacienda Pública destaca que "el agravio" se nota "sobre todo en el impuesto de Sucesiones y Donaciones, más llamativo que en el IRPF, que por aquello de la recaudación por medio de las retenciones y de las declaraciones a devolver existe un grado importante de ilusión fiscal que hace que nos fijemos menos".

IRPF.

Con la última reforma aplicada por el Principado, que incluyó una modificación de la tarifa autonómica para bajar el tipo mínimo del 10% (que era el segundo más alto de España) al 9%, la tributación para bases imponibles situadas en los 30.000 euros se ha igualado en Castilla y León y Asturias, según el ejemplo utilizado por el REAF, pero sigue por encima de la de Galicia y Cantabria, con diferencias de hasta 124 euros. La reforma del Principado también incrementó el tipo aplicable a bases liquidables superiores a 33.000 euros y eso provoca que en todos los tramos superiores se pague más en Asturias que en el resto de comunidades vecinas. En bases liquidables de 45.000 euros, en Asturias se llega a pagar hasta 251 euros más, y si se asciende hasta bases de 300.000 euros, la diferencia llega a 8.747 euros. Esos ejemplos no incluyen las deducciones fiscales. El consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, defiende que, a través de lo que el Gobierno regional ha autodenominado como "vía fiscal asturiana" se han ido ampliando en los últimos años las deducciones fiscales (ya suman 34) y que en la actual campaña del IRPF "van a beneficiar a más de 120.000 asturianos". Sin embargo, el decano del Colegio de Economistas de Asturias, Abel Fernández, sostiene que "el resto de comunidades también aplican deducciones" (28 en Galicia, 26 en Cantabria y 15 en Castilla y León) y que las deducciones en Asturias "son de reducido alcance y útiles en muy determinados supuestos, y no compensan la ausencia de deflactación que en otras comunidades se ha aplicado en ejercicios anteriores" (en Galicia se hizo en 2022).

Patrimonio.

Con 800.000 euros de patrimonio (el mínimo estatal para abonar el impuesto son 700.000), en Asturias se pagan hasta 220 euros más que en Cantabria, y si se sube a un patrimonio de 15 millones, la diferencia llega a 44.461 euros.

Sucesiones.

En herencias de hasta 300.000 euros (la mayoría) no hay diferencias entre comunidades por los mínimos exentos y las bonificaciones, pero si se asciende a una herencia de 800.000 euros se aprecia la mayor brecha. Mientras que en Asturias se paga un impuesto de 103.135 euros, en Castilla y León se paga 810 euros y en Galicia y Cantabria nada.

Donaciones.

Situación parecida a la de las herencias. Por una donación de 800.000 euros en metálico, en Asturias se paga de impuestos 181.000 euros, frente a los 56.000 euros de Galicia o los 2.001 euros de Castilla y León. En Cantabria no se paga nada.

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Transmisiones Patrimoniales.

En la transmisión de un inmueble valorado en 150.000 euros se paga lo mismo en Asturias, Castilla y León y Galicia (12.000 euros) y 1.500 euros más en Cantabria (13.500). Pero si aumenta el valor del inmueble, Asturias pasa a ser la comunidad donde más se paga. Para inmuebles de 750.000 euros, en Asturias se tributa hasta 15.000 euros más, y para inmuebles de 1,1 millones hasta 22.000 euros más.