Asturias lanza un concurso para concienciar en salud mental: cuatro modalidades y hasta 15.000 euros en premios
La nueva edición del certamen incorpora por primera vez la modalidad de microcortos, que se suma a las de relato breve, cartel, cómic y cortometrajes
El Servicio de Salud del Principado (Sespa) convoca un año más el concurso para concienciar sobre la salud mental, que esta edición incluye una sección de microcortos. Las píldoras, de una duración máxima de 60 segundos, se suman a los formatos de relato breve, cartel, cómic y cortometraje.
Estos certámenes pretenden contribuir “a la promoción y defensa de los derechos de las personas con problemas de salud mental, mostrar experiencias positivas en su abordaje y sensibilizar contra el estigma”, así como promover “actitudes sociales que contribuyan a mejorar la calidad de vida del colectivo”.
Las personas interesadas en participar podrán enviar sus originales hasta el próximo 30 de julio. Entre premios y accésits, el Sespa repartirá 15.000 euros para las cuatro categorías.
En la categoría de cortometrajes se establecen galardones a los mejores de ficción y documental, cada uno de ellos dotado con 2.700 euros. En cada uno de los formatos habrá una mención especial que decidirá el público, sin dotación económica.
La obra seleccionada por el jurado como mejor microcorto se llevará un premio de 500 euros.
En la modalidad de relatos cortos se distinguen dos categorías, una juvenil (de 12 a 18 años) y otra para adultos. Para la primera se establece un premio de 600 euros y un accésit de 300. La de adultos está dotada con 1.200 euros y un accésit de 600.
También en carteles habrá dos categorías, individual y grupal, cada una de ellas con dos premios: mil euros y diploma acreditativo y un accésit de 500 euros y diploma. El ganador servirá de imagen comunicativa en los actos que la dirección de Salud Mental del Sespa desarrolle en el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre.
En cuanto a la modalidad de cómics, que se convocó por primera vez en 2025, también se incluyen dos categorías, individual y grupal, dotadas con 1.100 euros y diploma acreditativo, para el primero, y de 600 euros y un diploma el accésit.
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