Un blindado de más de 31.500 kilos que puede desembarcar a 20 kilómetros de la costa: así será el anfibio asturiano para la Armada
Indra fabricará en Gijón, sobre la base de un modelo de Iveco Defence, una flota de 34 vehículos
J. J. Fernández / P. Castaño
Un vehículo de 31.500 kilogramos capaz de avanzar por mar y tierra bajo una intensa lluvia de disparos gracias a su blindaje y que estará equipado con sensores y una torre autónoma de disparo para proteger a los trece militares que llevará en su interior. Así será el nuevo medio de desembarco anfibio con el que contará la Infantería de Marina y que será fabricado en Asturias.
Indra confirmó el viernes un acuerdo con Iveco Defence Vehicles (IDV), empresa controlada por el grupo italiano Leonardo, para atender el contrato de sustitución de los viejos vehículos de desembarco anfibio de la Armada –que datan de los años 70– por 34 nuevos blindados. En este Programa Especial de Modernización del Ministerio de Defensa, dotado con 370 millones de euros, IDV pondrá la barcaza, el vehículo de ocho ruedas y dos hélices, con su motorización, y un blindaje de última generación, e Indra, por su parte, integrará todos los sistemas del vehículo para su manejo, comunicaciones y detección de amenazas, lo que se ha dado en llamar en términos militares consciencia situacional.
El trabajo de la parte española se hará en el Tallerón de Gijón, la planta que Indra ha preparado para desarrollar vehículos blindados, y en otra nueva fábrica con la que quiere contar la compañía y cuya localización aún no ha desvelado, aunque sí han trascendido los contactos para adquirir el antiguo taller de Duro Felguera en Barros, en Langreo. Indra acude al encargo en unión temporal con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), que aportará al vehículo su arma principal, una estación remota de disparo preparada para aguantar las condiciones del mar y que utilizará munición de 12,7 milímetros.
Aguantar las condiciones de mar es la primera necesidad del vehículo. Frank Torres, director general de Indra Land Vehicles –la división de blindados terrestres de la firma española– comentó que el nuevo vehículo de desembarco anfibio será capaz de iniciar su misión a 12 millas de la costa (20 kilómetros). Es una capacidad única en Europa: "Ningún 8x8 europeo puede hacerlo hoy en día", destacó.
Torres puso énfasis en argumentar que el acuerdo con IvecoDefence Vehicles "no es el de un suministro", sino una colaboración industrial de amplio espectro. El modelo Superav de IDV se transformará en una versión asturiana. Esta flota de vehículos de guerra tendrá 28 unidades para la proyección de tropas, dos de mando y control, dos de recuperación de vehículos dañados y otros dos de ambulancia.
El trabajo principal de la parte española se llevará a cabo en el Tallerón de Gijón, que Indra ha dotado con una pista de pruebas para vehículos militares. La pista cuenta con una zona de vadeo, y con rampas de 60 grados, además de una entrada propia de mar.
El nuevo vehículo para los infantes de marina españoles tiene ya acreditada su aerotransportabilidad OTAN europea, o, lo que es lo mismo: puede ser llevado a bordo de una Aibus A400 M a un escenario lejano de operaciones. Además, la Armada ha pedido en este plan de modernización la plena interoperabilidad del vehículo con el resto de medios modernos de la Alianza Atlántica, lo que ha influido en la elección de IDV para el acuerdo.
Las Cámaras ven actividad para Indra y Santa Bárbara
Las Cámaras de Comercio de Gijón y Avilés, al igual que había apuntado la de Oviedo, consideran que hay campo suficiente en la industria de la Defensa para que Indra y Santa Bárbara crezcan en la región sin necesidad de pugnas.
El presidente de la Cámara de Gijón, Félix Baragaño, señaló que "a día de hoy Asturias ya es una referencia clave en la industria de defensa de la mano de Santa Bárbara" y que el aumento de actividad en este sector en Europa "posibilita compaginar en Asturias el desarrollo de Santa Bárbara con la implantación de Indra". Por todo ello, Baragaño señaló que "desde Asturias todas las instituciones hemos de poner, cada uno en el ámbito de sus competencias, los medios para no solo no desaprovechar sino consolidar esta oportunidad" y que es necesario "respetar la capacidad que cada una de estas empresas tiene ya demostrada en la adjudicación de contratos, siendo rigurosos en estos procesos".
El presidente de la Cámara de Avilés, Daniel González, coincidió en que "la posibilidad de nuevas implantaciones industriales de defensa es una oportunidad única, coyuntural y estratégica que Asturias no debe desaprovechar". Afirmó que "la inversión y creación de empleo deberán venir acompañados de planes de formación específicos en un sector altamente especializado" y añadió que "es el momento de unir esfuerzos y crear en Asturias un ecosistema de defensa en el que todas las empresas del sector son importantes".
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el innovador set de limpieza que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato del mercado: de color plateado por solo 39,99 euros
- Panorama, Tekila, Assia, Waikass o La Última Legión: las grandes orquestas ya confirmadas para las fiestas del Portal de Villaviciosa
- Heridas una mujer de 88 años y su hija, de 70, al ser atropelladas cuando cruzaban de la mano un paso de cebra en Oviedo
- La DGT confirma el cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la novedad en las letras que vas a ver a partir de ahora en los coches
- Mansour Gueye, el senegalés que tras una dura travesía en patera acabó viviendo en Asturias: “Vine para buscarme un futuro mejor y tenía claro que lo primero era aprender el idioma”
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo a solo 7,99 euros: garantiza un alisado de peluquería
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que ofrece protección solar por menos de 15 euros: se pone en cualquier rincón