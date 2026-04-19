El Campanu se resiste y desanima a los pescadores: "Ni está ni se le espera"

El Campanu se resiste y los ánimos caen entre los pescadores. La segunda jornada de la temporada del salmón amaneció este domingo en Cangas de Onís muy distinta a la del estreno. La lluvia y la tormenta de primera hora enfriaron la ribera del Sella y redujeron notablemente la presencia de pescadores. Entre quienes sí se acercaron al agua, el diagnóstico era claro. “Ni está ni se le espera”, resumía el pescador Ángel Fernández al referirse al Campanu, en una frase que condensaba bien el sentir de los aficionados a la pesca asturianos.

Bajo el Puente Romano, donde el sábado se concentraban varias cañas y no faltaban curiosos asomados a la barandilla, este domingo apenas se veía a un pescador probando suerte. La misma impresión se repetía a pocos metros, en el entorno del Mesón Puente Romano de Cangas de Onís, donde aguarda ya preparado el escenario para la subasta del Campanu en caso de captura. “Se quejan todos los pescadores”, señalaban desde el establecimiento, reflejando el malestar creciente ante una ausencia que empieza a prolongarse más de lo deseado. La ausencia del primer salmón resulta aún más llamativa, ya que este año el comienzo de la pesca se retrasó una semana y, aun así, el gran protagonista de la campaña sigue sin dejarse ver.

En el río Eo la historia se repite. Pocos pescadores y pocas esperanzas. Benjamín Maquieira y Manuel Corbacho, gallegos de Pontevedra, abrieron este domingo su temporada salmonera en el Eo, aunque con pocas expectativas de pesca. "La fecha es baja, es temprano aún para el salmón, pero venimos porque nos gusta el río y por afición", señalan.

Como en la jornada inaugural, San Tirso de Abres asiste a una temporada atípica con menos pescadores que nunca.

Los pescadores ya no pescan en el Narcea

Los pescadores ya no pescan en el Narcea. La falta de salmones desanimó a los aficionados en esta segunda jornada de la temporada de pesca tradicional del salmón en aguas continentales del Principado de Asturias. Este domingo, día sin tramos libres y solo para los adscritos a un coto, vació las riberas del caudal, con muy poca presencia de pescadores que, cansados de tirar lances sin éxito, optaron por charlar con los compañeros sobre la situación del cauce.

El tema principal en los corrillos es que no se ven ejemplares del rey del río en el Narcea. "No hay nada, si por lo menos hubiera una picada coges algo de ánimo, pero siendo así ya no vuelves ni por la tarde", comento Gonzalo Rodríguez en el puente de Làneo, en Salas, donde tenía derecho a coto.

Este domingo se vieron muy pocos pescadores en el Narcea con el famoso pozo de Carbajal vacío por completo. Los aficionados, en vista del descenso poblacional de la especie, comienzan a plantear la veda del río. "Pero lo primero es empezar por los cormoranes y a partir de ahí podemos hablar de lo que sea", apuntó Rodríguez.

A su lado estaba Suso Grana, quién recuerda que la presencia de esta ave maritima se notó por primera vez hace 31 años. "No es un ave de río, entró porque era fácil y había comida pero es lo más criminal que hay, acaban con todo pq se comen las crías", señala.

Los pescadores también señalan como una de las variables que afectan al Narcea la presencia de la planta conocida como marroxa, "con el calor está cambiando un poco el tiempo y favorece el crecimiento y en zonas anchas con poco calado, se tamiza y los peces no pasan", advierte Nando Rodríguez, también en Làneo.

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Un poco más abajo, en unos de los puentes colgantes, estaban Adrián Pendás y Pablo Arias, sin coto pero observando el río. "Lo que se debería hacer es vedar el río, que se dejen unos días para pescar el campanu y luego cerrar y dejarlo vedado o sin muerte porque cada año hay menos", señaló Pendás.