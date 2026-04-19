Más allá del carbón: los tesoros mineros que aún explota Asturias, un referente en la extracción de espato flúor y oro

La séptima plaza del pozo Nicolasa (Mieres) se convirtió hace dos años en el último campo de explotación de carbón en Asturias, atendiendo a la orden de la Unión Europea de cerrar las minas de este mineral no competitivas. La región ultimaba así uno de los episodios más importantes, y también más negros, de su historia industrial. Bien es cierto que la extracción hullera no cesó del todo, y se mantuvo una pequeña actividad destinada a usos industriales -en parte puesta en duda tras el trágico accidente de Cerredo (Degaña), en el que fallecieron cinco mineros, y un contundente informe de la Inspección General de Servicios que descubre deficiencias y posibles irregularidades en el control de la explotación–.

Pero Asturias es más que carbón, y una mirada al mapa de recursos minerales de España así lo constata. La última estadística actualizada por el Principado indica que existen 83 explotaciones activas, más siete establecimientos de beneficios (lavadero de Batán, plantas de tratamiento...). No solo eso, en los últimos años, la región se ha situado como un referente en la extracción de espato flúor –fundamental para la elaboración de acero y hierro– y de minerales metálicos valiosos como el oro.

Pero no solo de fluorita y oro vive el sector minero asturiano. Si se analiza el mapa regional por número de explotaciones, el mineral que más se extrae es la caliza, bien con fines ornamentales o para otros usos. En total, Asturias alberga una treintena de yacimientos en activo ubicados, principalmente, en la zona central y oriente de Asturias, con empresas en Oviedo, Carreño, Llanes o Parres. Siguen las explotaciones de arena y grava, con una quincena en los entornos de Avilés y Gijón. El tercer material que destaca es la cuarcita, y la lista continúa con la arcilla y la antracita. En su mayoría, estas explotaciones son de pequeño y mediano tamaño con no más de diez trabajadores.

Instalaciones de la mina Moscona. / RICARDO SOLIS / LNE

Y el sector podría estar a punto de vivir una nueva época dorada. La región está llamada a ganar protagonismo en el sector minero, después de que la Comisión Europea identificase recientemente un listado de 34 materias primas básicas de alto valor económico, cuyo suministro en algunos casos es crítico. España contaría al menos con 22 de estas materias. Razón por la cual el Ministerio de Transición Ecológica aprobó el pasado mes el "I Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales 2026-2030", dotado con 414 millones de euros y 34 actuaciones, ocho de ellas prioritarias. Además, activó el Programa Nacional de Exploración Minera, que cuenta 182 millones, para actualizar el conocimiento del potencial del subsuelo español y de los residuos de la antigua actividad extractiva.

En este nuevo mapa nacional de explotación minera, Asturias aparece como una de las comunidades con más variedad y densidad de este tipo de minerales. Y desde el Principado quiere aprovecharlo. Actualmente hay activos varios proyectos de investigación alineados con la estrategia europea, y no descartan que puedan aparecer nuevas iniciativas. "Hay recursos que, si los tenemos, debemos intentar aprovecharlos. Siempre teniendo en cuenta el impacto medioambiental y paisajístico que pueden tener, e intentando que sea le menor posible", señala Javier Cueli. El director general de Energía y Minería es consciente de que este tipo de explotaciones provocan un cierto rechazo por parte de la sociedad, pero "debemos preguntarnos si nos podemos permitir no explotar estos materiales". "Hay que encontrar el equilibrio", insiste.

Mina Emilio, en Loroñe (Colunga) / CEA

En este nuevo escenario, Asturias llega con un largo camino recorrido. Carbón a un lado, la extracción minera se ha mantenido a flote en los últimos años, manteniendo un peso destacado respecto al conjunto del país. "Siendo pequeños en cuanto a extensión, Asturias produce un 4,5% de la producción nacional de minerales", destaca Cueli. En lo que respecta al peso del empleo, se situaba en un 3,92%, unos 1.200 empleados, según la Estadística Minera de 2024 elaborada por el Ministerio. En cifras económicas, el valor de la producción regional rondaría los 164 millones de euros. Es decir, en la región hay recursos minerales "en los que somos importantes y que no debemos despreciar", insiste Cueli.

En concreto, son dos los materiales que más peso tienen en Asturias actualmente: el espato flúor y el oro. La región concentra casi la totalidad del espato flúor (fluorita) que hay en España, siendo el centro de producción más importante del país y uno de los más relevantes de Europa. Esta extracción cobra actualmente mucha relevancia, pues este mineral es utilizado principalmente en metalurgia, siendo esencial para producir aluminio, acero y otros compuestos químicos.

Aunque en su momento llegó a haber hasta medio centenar de explotaciones, a día de hoy el Principado cuenta con cuatro minas subterráneas mecanizadas para la extracción de fluorita (Mina Moscona en Corvera; Mina Emilio en Colunga: Grupo Viesca en Siero; y Grupo Villabona en Llanera) y una planta de tratamiento de mineral (Mina Ana en Ribadesella). Todas ellas son gestionadas por Minersa, y cuentan en total con una plantilla de cerca de 230 trabajadores.

La empresa es la segunda productora de espato flúor de grado ácido a nivel mundial, gracias a la combinación de las producciones de España y Sudáfrica. Cuenta, además, con la "mayor cartera" de clientes de este mineral, partidos por todo el mundo y pertenecientes a distintos nichos de mercados.

Oro

El otro material que pone a Asturias en el mapa mundial de la producción minera es el oro, perto también el cobre y la plata. Con más de 440 empleos directos y cerca de 2.000 indirectos, la empresa OroValle se ha convertido en un motor económico fundamental para la el sector. La compañia gestiona los dos yacimientos actualmente en activo. Por un lado, la mina de El Valle-Boinás, en Belmonte, y, por otro, la de Carles, en Salas, reabierta recientemente.

Solo el año pasado, la empresa produjo en la mina de Belmonte 10.008 onzas equivalentes de oro en el segundo trimestre del año, lo que supuso un aumento del 19% en comparación con las 8.416 onzas del trimestre anterior. En concreto, en El Valle-Boinás se extrajeron 54.629 toneladas de mineral oxidado y 51.664 toneladas de skarn (rocas que contienen minerales) entre abril y junio.

Un extenso currículum, en definitiva, que Asturias quiere seguir engrosando para situarse como referente de las nuevas materias primas básicas tan necesarias en la Unión Europea. Y darle así una segunda vida a su historia minera, que marcó el pasado e impulsará el futuro.