Cese en el Gobierno de Asturias: cambio de calado en una Consejería clave
El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, confirmó la salida de Francisco González de la Dirección General de Pesca Marítima, agradeciendo su labor de ocho años en defensa del sector asturiano
Cambio en la estructura de la Dirección General de Pesca Marítima del Principado. Francisco González Rodríguez ha dejado de estar al frente del departamento, una salida que, según trasladó el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, se produce a petición propia y por motivos personales.
“Es un cese a petición propia, por razones personales. Le agradecemos la labor que ha desarrollado durante ocho años en la defensa del sector de Asturias”, señaló el Consejero, que quiso poner en valor la etapa que ahora se cierra del ya exdirector general. En este sentido, aseguró que “la gestión de la Dirección General de Pesca ha sido óptima, brillante y reconocida por las cofradías”, y añadió que “la vida sigue” y que habrá un nuevo nombramiento que irá al Consejo de Gobierno.
Francisco González Rodríguez (Luanco, 1966) había sido nombrado director general de Pesca Marítima por el Consejo de Gobierno en sustitución de Alberto Vizcaíno en julio de 2018. Profesor del Centro Integrado de Formación Profesional del Mar de Gijón, acumulaba más de una década de experiencia docente en este ámbito.
En unas declaraciones en Cornellana (Salas), antes de la Feria del Salmón, el Consejero también abordó la gestión del lobo, otro de los frentes de su departamento. Defendió que el Principado mantiene una posición de “equilibrio entre el mantenimiento de la especie y la actividad económica” y subrayó que el programa de control poblacional, pese a no haber concluido, ha alcanzado “un nivel alto de ejecución”.
Asimismo, avanzó que el Ejecutivo trabaja en la modificación del segundo plan para tener el decreto antes de que finalice el semestre y poder presentar el siguiente en función de los datos del censo de 2025. “Esa es la línea de trabajo; el resto es literatura de la mala”, afirmó, antes de recordar que “los problemas los tienen todas las comunidades autónomas” y que el Gobierno está centrado en “el trabajo y el respeto de la legalidad vigente”.
El consejero realizó estas declaraciones en el marco de la Feria del Salmón, Capenastur, que definió como “un evento importante” dentro del calendario asturiano por su capacidad para aunar naturaleza, turismo activo y concienciación social, además de servir como plataforma de lanzamiento de la campaña. En este contexto, reconoció que el campanu “se está haciendo esperar” y recordó que la normativa de esta temporada se ha endurecido, con un recorte del 75%, para adaptarse a la caída de capturas en los últimos años. “Habrá que ir analizando la evolución de la campaña y, en función del resultado, como todos los años, se tomarán las decisiones oportunas”, señaló, insistiendo en que cualquier medida futura se abordará en diálogo con el sector.
Por otro lado, y preguntado por la sentencia del TSJ sobre las medidas adoptadas en la IGP Ternera Asturiana, el consejero aseguró que el Gobierno “respetará y acatará” el fallo y avanzó que no será recurrido. Al mismo tiempo, criticó las reacciones “contundentes” de la oposición, rechazando las peticiones de dimisión y recordando que en otras comunidades autónomas se han producido resoluciones similares “por vulneración de derechos fundamentales” sin que se hayan asumido responsabilidades políticas.
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