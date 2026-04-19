Choque político por la sentencia sobre IGP Ternera Asturiana: la derecha insiste en pedir la dimisión del Consejero de Medio Rural y este contesta que "solo les falta pedir que salga Pedro Sánchez"

Choque político en Asturias tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que anula las decisiones adoptadas por la Consejería de Medio Rural, dirigida por Marcelino Marcos, para constituir una gestora en la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Ternera Asturiana. El tribunal aprecia “abuso de poder” y considera que se vulneró el derecho de asociación.

La gestora fue suspendida posteriormente y la IGP cuenta con un nuevo presidente desde comienzos de año. En las últimas horas, PP y Vox han reclamado la dimisión del consejero, una posibilidad que Marcos rechaza. El Principado, además, ha confirmado que no recurrirá la sentencia.

“Respetamos y acatamos la sentencia”, afirmó este domingo Marcelino Marcos. Sobre las peticiones de dimisión de la “derecha política y social”, ironizó con que “solo les faltó pedir la del presidente del Gobierno”. El consejero añadió que “sentencias por vulneración ha habido en otras comunidades, como Madrid y Castilla y León, y no ha dimitido nadie”. También rechazó las acusaciones de “cortijo” y “golpe de Estado”:

“La derecha se olvida de que en aquella comisión gestora había representación de las dos candidaturas que se habían presentado. Calificar de cortijo una decisión controvertida, no deseada por esta administración, y que pretendía dar continuidad a la gestión de la IGP, creo que decae por su propio peso”, subrayó.

Las explicaciones no convencen a la oposición. El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, afirmó en Cornellana —en el marco de la Feria del Salmón— que resulta “sorprendente que el consejero socialista de Medio Rural aún no haya dimitido tras la sentencia”. A su juicio, Marcos Líndez debería abandonar el cargo “por respeto a los productores y a la marca”, y reclamó al presidente del Principado, Adrián Barbón, que dé explicaciones.

“Son demasiadas cosas en poco tiempo en demasiados ámbitos del Gobierno. Lo que los asturianos estamos observando es un Ejecutivo en descomposición, que apura sus últimos meses de vida a costa del futuro de Asturias, y eso me preocupa enormemente”, señaló Queipo. El líder popular también criticó que “al Gobierno de Barbón le preocupa cero que un tribunal le condene” y se preguntó “cómo de desesperado tiene que estar un Gobierno para que se haya producido una sentencia tan dura, que habla de abuso de poder y de una injerencia sin precedentes sobre la IGP”.

Por su parte, la portavoz de Vox, Carolina López, también presente en Cornellana, aseguró que “la Justicia vuelve a dar la razón a Vox y deja claro que el consejero actuó de forma arbitraria, injustificada y propia de un cacique, vulnerando derechos fundamentales de los ganaderos y del sector agroalimentario”. López reclamó igualmente la dimisión de Marcos y cargó contra su gestión: “Ha demostrado una negligencia absoluta durante toda la legislatura”.

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La portavoz de Vox instó directamente al presidente del Principado a actuar: “Si Adrián Barbón tiene un mínimo de respeto por el medio rural, debería cesar de forma fulminante al peor consejero de Medio Rural que ha tenido Asturias”, concluyó.