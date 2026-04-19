Ciencia impulsa el desarrollo de proyectos de investigación en red entre centros públicos y empresas
El programa está dotado con 700.000 euros y las instituciones interesadas tienen hasta el 18 de mayo para presentar las solicitudes
Ciencia impulsará proyectos de investigación en red entre centros públicos y empresas. La consejería, a través de la Agencia Sekuens, ha convocado una nueva línea de ayudas, dotada con 700.000 euros, que permitirá fomentar la transferencia de conocimiento y de tecnologías innovadoras al tejido productivo de la región. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 18 de mayo.
“Los organismos de investigación radicados en el Principado disponen de un importante bagaje científico y técnico, tanto en términos de conocimiento como de equipamiento. Esta línea de ayudas pretende incrementar el potencial científico y tecnológico de la región, favoreciendo la cooperación y la transferencia de conocimiento y minimizando así las limitaciones en aspectos de conocimiento científico y tecnológico existentes en el sector privado y social”, explican en las bases.
Las entidades beneficiarias podrán adquirir equipamiento e instrumental, contratar a personal de apoyo, comprar materias primas y suministros, realizar formación y congresos científicos, además de cubrir gastos derivados del registro de propiedad intelectual, entre otros fines.
De esta forma, pretenden fomentar “una mayor participación del sector privado en la I+D+i y la dinamización de la transferencia tecnológica desde el sector público a la sociedad en general”.
Las ayudas están cofinanciadas por la Unión Europea a través de los fondos Feder. Están dirigidas a organismos públicos de investigación del Estado, universidades públicas, centros públicos de I+D y entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas vinculadas o concertadas con el Sistema Nacional de Salud que desarrollen actividad investigadora.
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