Izquierda Unida se conjura en su 40 aniversario para que la extrema derecha no marque "la agenda política ni el futuro de Asturias"

Cuarenta años después de su creación, Izquierda Unida Asturias afronta el futuro con un “reto importante” en el horizonte “garantizar que la derecha y la extrema derecha no marquen la agenda política ni el futuro gobierno” de la región. “No es solamente un avance del fascismo o del PP, es el avance de la involución y un riesgo para la propia democracia en Asturias”, advirtió Ovidio Zapico, coordinador del partido, durante la celebración en Llanera del aniversario de la formación en el que también participó Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista en España.

Como ejemplo de este avance de la extrema derecha, Zapico puso el acuerdo “infame” entre el Partido Popular y Vox en Extremadura. “Cuando se habla de Consejería de Desregulación lo que se va a hacer es deconstruir el Estado democrático y social. Se va a recortar en derechos, en conquistas. Se va a recortar seguramente en políticas sociales, educativas, sanitarias, derechos en materia de vivienda…”, afirmó, para insistir en que la izquierda debe reflexionar sobre si quiere ser útil o no.

En este sentido, reconoció que “se abre un momento interesante en el que tenemos que definir durante los próximos meses las estrategias para lograr ser útiles y conseguir frenar ese avance” y anunció que la Coordinadora del partido, que se reunirá el mes de mayo, estará dedicada monográficamente a debatir la unión de las izquierdas a la izquierda del PSOE.

“Hay que dar una respuesta a ese riesgo cierto de que en Asturias haya un gobierno del PP y de Vox que destruya todo lo que, durante tantísimos años de esfuerzo, desde 1983, hemos construido en esta comunidad. Y, sobre todo, que destruyan las bases de una convivencia en paz, en armonía y en democracia de nuestra sociedad; eso es lo que nos jugamos”, aseguró.

Fuerza del poder autonómico y municipal

En términos similares se expresó Enrique Santiago: "Izquierda Unida este momento es lo que más seguridad da a la sociedad asturiana y a la española ante los riesgos que vienen por el avance del fascismo, y eso no es simplemente una teorización". Sobre la posible unión de los partidos a la izquierda del PSOE, el secretario general del PCE recordó que en el Principado ya existe Convocatoria por Asturies, pero "lo que hace falta es ampliarla con otras fuerzas políticas que tengan presencia en el territorio y que todavía no formen parte" de la coalición.

Santiago también destacó el papel que IU ha tenido en Asturias a lo largo de 40 años no solo como fuerza “vertebradora” del poder municipal, sino como “constructora de la autonomía de Asturias”. En este sentido, señaló las políticas que ha conseguido sacar adelante, especialmente en esta última legislatura, en materias sociales, abordando problemas como la vivienda y “trabajando siempre por llevar las aspiraciones de la clase trabajadora asturiana a las instituciones”.

Por su parte, Zapico, también consejero de Ordenación del Territorio, contestó, asimismo, a las críticas realizadas el sábado por el presidente del Partido Popular, Álvaro Queipo, quien lo describió como el único “consejero comunista” del país y cargó contra las políticas de vivienda que se pretenden llevar a cabo. “Me encantan que dediquen tiempo a hablar de IU, de nuestra Consejería y de nuestras políticas, y que dedique tiempo a combatirlas, porque eso es que vamos en la buena dirección”, afirmó.

Un momento del aniversario, con la grabación de un podcast en directo. / LNE

Recordó el Pleno de la pasada semana, en el que se tumbaron las enmiendas a la totalidad que tanto PP como Vox hicieron a la ley de Vivienda y del cual sacó dos conclusiones. En primer lugar, “que para el Partido Popular la vivienda no es un derecho, para Izquierda Unida sí lo es”. Y, en segundo, que los populares quieren “que la vivienda protegida pueda seguir siendo un elemento de especulación, por eso combaten esa propuesta que figura en nuestra ley que va a garantizar que la vivienda protegida lo sea a perpetuidad”.

En el marco de esta celebración, se ha realizado un podcast especial en el que Ovidio Zapico ha entrevistado a tres trabajadoras de IU que se han jubilado en los últimos tres años. Estas mujeres, que han vivido desde dentro las cuatro décadas de actividad política de la formación, aportaron una visión humana e histórica sobre la evolución de la organización desde su fundación.