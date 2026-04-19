Un mosaico de la mejor ciencia con sello asturiano que aún tiene epílogo, así fue la XI Semana de la Ciencia

La IX Semana de la Ciencia "Margarita Salas" de LA NUEVA ESPAÑA completó esta semana sus actividades pero aún tendrá un epílogo este miércoles, con una sesión de "Semillero Científico" para sensibilizar sobre la vocación investigadora a los estudiantes. Las cinco conferencias que completaron el programa de esta edición ofrecieron un mosaico de conocimiento que ha servido de muestra de algunas disciplinas en las que Asturias se sitúa en la vaguardia científica, según la reflexión final de su coordinador, el científico Amador Menéndez.

El arranque lo marcó el ingeniero e informático Pablo Rodríguez, director de Innovación de Google, que situó a la inteligencia artificial como eje transversal de la nueva ciencia. "La inteligencia artificial se está poniendo al servicio de la ciencia", explicó, destacando su capacidad para "acelerar procesos científicos hasta unos niveles que no podemos imaginar".

El ciclo descendió al terreno clínico con Corsino Rey Galán, catedrático de Pediatría de la Universidad de Oviedo y responsable del área de Infancia y Adolescencia del HUCA. Defendió que "la mejor investigación nace de hacerse buenas preguntas sobre lo que vemos". Su recorrido por tres décadas de avances en cuidados intensivos infantiles evidenció cómo el conocimiento se traduce en mejoras concretas en la supervivencia y la atención a los pacientes.

La tercera jornada trasladó el foco a la innovación industrial con Patricia López Vicente, directora general del Centro Tecnológico Idonial y experta en ciencia de materiales. Su intervención exploró una nueva frontera tecnológica en la que "tendremos inteligencia no solo en las máquinas, sino también en los materiales", capaces de responder a estímulos y adaptarse a su entorno. Un campo donde la investigación básica y la aplicación industrial convergen cada vez con mayor rapidez.

El debate sobre la transformación energética llegó de la mano de Gloria Rodríguez, catedrática de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Universidad de Castilla-La Mancha, especializada en energía solar aplicada a procesos industriales. Su análisis partió de una constatación: "La industria es una gran consumidora de energía". A partir de ahí, defendió la energía solar concentrada como herramienta clave para la descarbonización, insistiendo en la necesidad de replantear tanto la generación como el uso de la energía.

El cierre, en el Acuario de Gijón, devolvió la mirada al ámbito sanitario con Luis Fernández-Vega Cueto-Felgueroso, oftalmólogo del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega y especialista en cirugía ocular avanzada. Su intervención, centrada en los avances en salud visual combinó rigor y cercanía. "La ciencia siempre vale la pena porque sus descubrimientos, tarde o temprano, se acaban aplicando", afirmó, casi como síntesis del espíritu de toda la semana.

La Semana de la Ciencia, organizada por LA NUEVA ESPAÑA, cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Oviedo, Ayuntamiento de Gijón, Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, Veolia, Bayer, Universidad Alfonso X el Sabio, Ieducae, Fertiberia y Química del Nalón, con la colaboración de Idonial y la subvención de la Consejería de Ciencia.

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El epílogo estará con el acto del Semillero Científico, el miércoles a las 12.00 en el Palacio de Congresos. Luis Couceiro, rector de UAX Mare Nostrum impartirá la conferencia "IngenierÍA, la liga de los héroes de cada dÍA", recalcando el gran poder que despliega la Inteligencia Artificial. La semana científica deja precisamente esa idea de mosaico: la ciencia avanza de manera conectada; cada pieza tiene valor en sí misma, pero es en su conjunto donde se aprecia el valor de la imagen completa.