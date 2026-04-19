Se registra de madrugada un tercer terremoto frente a la costa asturiana después de los dos de ayer: uno de ellos llegó a magnitud 3
La actividad sísmica no cesa frente a la costas del occidente asturiano
La actividad sísmica no cesa frente a la costa asturiana. En la jornada de ayer sábado se registraron dos terremotos de magnitud 2,2 y de magnitud 3 a unos 30 kilómetros, aproximadamente de la costa asturiana, frente a Luarca. El primer seísmo se produjo a las 11.55 de la mañana a una profundidad de "1 kilómetro", mientras que el segundo tuvo lugar a las 19.35 de la tarde y una profundidad "0,0 km".
Esta mañana de domingo los sismógrafos del Instituto Geográfico Nacional han captado un nuevo seísmo a las 5.41 de la mañana de una magnitud 2,2 y una profundidad de hasta 11 kilómetros. Nada que ver con los de la jornada anterior.
Tal y como explican desde el organismo nacional "el tamaño de los terremotos se encuentra determinado por la extensión del área de ruptura en el plano de falla (longitud y anchura de la ruptura), las cuales determinan la cantidad de energía liberada, y por tanto la amplitud, frecuencia de las ondas sísmicas que produce. Los terremotos grandes liberan una enorme cantidad de energía, mientras que los pequeños, no. Los sismólogos miden esta energía, con las escalas de magnitudes (M). Las escalas de magnitud sísmica son logarítmicas, representan una valoración cuantitativa (instrumental) indirecta de la energía liberada por un terremoto basada en el desplazamiento del terreno registrado en los sismogramas (Escala Richter). Un terremoto M6 produce en el sismograma un desplazamiento 10 veces mayor de lo que lo haría un M5, y del mismo modo un terremoto M7 produciría un desplazamiento 100 veces mayor que el M5".
Para hacernos una idea, los terremotos pueden sentirse a partir de una magnitud aproximada de 2,5. Se espera que los sismos con una magnitud de entre 4,5 y 5,5 causen daños menores en edificios individuales, aunque en raras ocasiones pueden provocar daños graves. El impacto de un terremoto depende en gran medida de la distancia del edificio al hipocentro y al epicentro, de su construcción y de las propiedades del subsuelo local.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el innovador set de limpieza que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros
- Un brutal accidente en Gijón deja un bus volcado y dos ocupantes de un turismo graves y excarcelados y otros ocho heridos leves
- Vueling borra una de sus rutas desde el aeropuerto de Asturias en plena temporada alta
- Panorama, Tekila, Assia, Waikass o La Última Legión: las grandes orquestas ya confirmadas para las fiestas del Portal de Villaviciosa
- Multado con 200 euros por viajar solo en el coche en ciudad y no respetar la nueva señal de Tráfico: el Gobierno fomenta el uso del coche compartido
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: disponible por 17,99 euros
- Muere de un infarto un aficionado del rally Villa de Tineo: recibió atención médica inmediata, pero no fue posible salvar su vida
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica más barata del mercado para esta primavera: con tres niveles de asistencia al pedaleo