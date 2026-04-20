Arranca el proceso de regularización administrativa extraordinaria para miles de personas migrantes: podrá beneficiar a más de de 4.300 extranjeros en la región

El proceso de regularización administrativa extraordinaria para miles de personas migrantes, que arranca presencialmente este lunes, podría beneficiar en Asturias a más de 4.350 personas, según las estimaciones de la Fundación Ciudadanía Global, impulsora de la iniciativa legislativa popular de la que partió la medida.

Las cifras manejadas por esta entidad establecen que en Asturias hay en torno a 7.500 extranjeros en situación irregular, y que se podrían presentar cerca de 6.500 solicitudes. De todas ellas, finalmente, y según sus cálculos, podrían aprobarse cerca de 4.300. Teniendo en cuenta estos datos, el Principado sería la cuarta comunidad con menor número de regularizaciones.

El proceso para la presentación de solicitudes arrancó el pasado jueves por vía telemática, pero será a partir de este lunes cuando se inicie la atención presencial en las oficinas de Correos, de la Seguridad Social y de Extranjería. En Asturias, las estaciones postales que atenderán este proceso serán las ubicadas en la calle Alonso de Quintanilla de Oviedo, en la plaza Seis de Agosto de Gijón, la plaza de la Merced en Avilés y la calle de la Ería del Hospital de La Pola Siero.

Douglas Díaz fue uno de los primeros en presentarse este lunes en la oficina de Correos de la calle Alonso de Quintanilla, en Oviedo, en el arranque de la atención presencial para el proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Gobierno central. Sin colas visibles y con un sistema organizado por turnos, la jornada empezó con aparente normalidad en las dependencias habilitadas. Para este venezolano, el trámite supone mucho más que un papel. Es, sobre todo, la posibilidad de dar estabilidad a su vida en España. "Para mí sería tranquilidad", resume, aludiendo a la situación que arrastra desde su llegada. Su historia está marcada por la precariedad. Durante este tiempo, asegura haber encadenado trabajos sin garantías y, en ocasiones, sin cobrar. "Me ha tocado muy duro. He encontrado gente buena, pero también muy mala. He trabajado y no me han pagado", relata.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han insistido en que no se atenderá sin cita previa. Esta se puede solicitar en el portal de la Regularización del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o llamando al 060. Además, se han habilitado horarios específicos para no interceder con el resto de trámites, que se seguirán llevando con normalidad en dichas oficinas. Las solicitudes se pueden presentar de lunes a viernes en las oficinas de la Seguridad Social de 16 a 19 horas; en Correos, de 8.30 a 17.30 horas; y en las oficinas de extranjería de 16 a 19 horas.

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La consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, explicó ayer que esta regulación no compete al Principado y que no afecta a menores migrantes, pues en el momento que estos pasan a ser tutelados por la Administración ya son regulados. Una vez cumplen los 18 años, esa regulación se mantiene.