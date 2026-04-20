¿Adiós al cambio de hora en Asturias?: los españoles se muestran tajantes sobre su cancelación y se desvincula que conlleve riesgos graves para la salud

La madrugada del pasado 29 de marzo cambiamos las hora del reloj y a las 2.00 fueron las 3.00. Ese día, muchos perdieron una hora de sueño pero ganaron horas de luz y días que se alargan hasta pasadas las nueve de la noche. Eso sí, el cambio de hora no gusta a la mayoría de los ciudadanos y piden que llegue a su fin.

El 65,7 de los españoles preferiría que España acabase con el cambio horario que se realiza dos veces al año, según recoge el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de abril, mientras que un 24,5 % se decanta por seguir con el cambio bianual y un 8,7 % se muestra indiferente.

El barómetro, publicado este lunes, ha sido realizado sobre 4.020 entrevistas a mayores de 18 años el 6 al 10 de abril de 2026, una semana después del cambio de hora en España. En una segunda pregunta, el barómetro se interesa por el horario que preferiría la ciudadanía. En este caso, el 66,4 % opta por el horario de verano, en el que se adelanta una hora el reloj para aprovechar más la luz solar y se mantiene vigente hasta el último domingo de octubre.

Por su parte, el 22 % manifiesta preferir el horario de invierno (octubre-marzo) en el que se retrasa el reloj una hora. Este año, el horario de verano comenzó en España la madrugada del domingo 29, cuando los relojes se adelantaron una hora, un cambio cuestionado desde hace años pero que la Comisión Europea ha renovado hasta 2031.

El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) publicó el 18 de marzo una comunicación que fija las fechas del horario de verano para los próximos cinco años, siempre con el último domingo de marzo como referencia. El Gobierno español es partidario de acabar con el cambio de hora estacional. El presidente Pedro Sánchez dijo en octubre, cuando se pasó al horario de invierno, que no le veía sentido y que la ciencia sostiene "que ya no supone un ahorro energético y que trastoca los ritmos biológicos".

Se desvincula el cambio de hora con riesgos graves para la salud

Por su parte, el profesor Jorge Mira Pérez, de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), junto a José María Martín Olalla, de la Universidad de Sevilla, ha refutado un estudio de 2025 que vinculaba el cambio de hora estacional con graves riesgos para la salud. Los investigadores han calificado los resultados de dicha investigación como una "ilusión matemática" tras detectar errores en su metodología.

La revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), la misma que difundió el artículo original de Lara Weed y Jamie M. Zeitzer (Stanford), ha publicado ahora una carta firmada por el físico de la USC y el de la Universidad de Sevilla donde se evidencia que las conclusiones previas carecen de soporte real.

En este contexto, la USC ha explicado en una nota de prensa que el estudio original asociaba el cambio de hora con dolencias agudas, como infartos, y crónicas, como la obesidad. En concreto, el trabajo liderado por los profesores Mira y Martín Olalla reporta un "grave fallo" metodológico en el uso de la base de datos Places del CDC estadounidense.

Según han explicado, el modelo original sumaba los reajustes diarios del ritmo circadiano, sin tener en cuenta si estos eran positivos o negativos. "Es como si al conducir registrásemos los pequeños reajustes del volante a un lado y a otro para computarlos todos en el mismo sentido y reportar un valor grande, en lugar de compensarlos", ha criticado el profesor de la USC Jorge Mira.

De este modo, el estudio original presentaba una acumulación artificial de 20 horas de desajuste anual, cuando en realidad la media es de apenas tres minutos diarios que se compensan entre sí, resultando en un acumulado neto de cero, incluso con el cambio de hora.

La investigación de la USC y la US concluye que no existe ninguna hipótesis previa o nexo causal que justifique el análisis realizado por Weed y Zeitzer. Al tratarse de un error que solo proporciona "ruido" del modelo, los físicos aseguran que no se puede concluir que eliminar el cambio de hora reduciría la prevalencia de enfermedades o ataques cardíacos.