¿Cómo está afectando el adiós de Iberia del aeropuerto de Asturias?

Menos oferta —tras la reducción de plazas—, pero precios que, por ahora, se mantienen estables. Esa es la foto actual del corredor aéreo entre el aeropuerto de Asturias y Madrid tras el adiós de Iberia, que el pasado 28 de marzo operó su último vuelo en la región.

La compañía sigue presente, pero sus frecuencias las opera ahora Air Nostrum, su filial regional, por lo que ya no hay aviones con el logotipo de Iberia en Asturias.

Este cambio ha provocado un descenso notable de la oferta de plazas con Madrid, el destino más demandado desde Asturias. Hasta su retirada, Iberia ofertaba alrededor de 10.000 asientos semanales, cifra que se ha reducido en más de 4.000. En total, sumando la oferta de Volotea (unas 1.000 plazas semanales, con cuatro vuelos de lunes a domingo), el corredor cuenta ahora con 7.000 asientos, frente a los cerca de 11.000 anteriores.

Pese a esta caída, al menos de momento, no se ha producido una subida significativa de precios en los billetes entre Asturias y Madrid. Entre semana, un pasaje con Air Nostrum ronda los 300 euros, aunque puede bajar de forma considerable si se compra para el fin de semana, especialmente sábados o domingos, con tarifas desde 60 euros. En Volotea, los precios son más competitivos, con billetes desde 30 euros en varios días de abril y un máximo de 179 euros.

“Lo importante para conseguir buen precio es la anticipación”, asegura Íñigo Fernández, presidente de la patronal de agencias de viaje y operadores turísticos de Asturias (Otava).

Donde sí se aprecia un encarecimiento es en los viajes internacionales con escala. Cuando Iberia operaba la ruta, un trayecto Asturias–Nueva York, con conexión en Madrid, podía encontrarse por unos 700 euros; ahora, ese mismo itinerario supera los 900 euros, debido a la menor disponibilidad de plazas en el tramo regional. En cualquier caso, la salida de Iberia no afecta a la posibilidad de enlazar vuelos internacionales.

La situación del corredor con Madrid podría reequilibrarse a partir de junio, cuando Air Europa comience a operar. La compañía ofertará cerca de 5.000 plazas semanales, aunque la cifra final dependerá del modelo de avión utilizado. La ruta se cubrirá con el Boeing 737, cuya capacidad varía según la versión, por lo que la oferta total podría incluso aumentar ligeramente.

Frecuencias actuales y previstas: