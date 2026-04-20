Agenda: qué hacer en Asturias hoy lunes 20 de abril de 2026

Oviedo

Pablo Priesca presenta su libro sobre el renacer de la ruralidad

Pablo Priesca, primer director general de la Fundación CTIC Centro Tecnológico (2003-2023) y actual patrono de honor de la Fundación CTIC, estrena el libro «El renacer de la ruralidad, crónica de un abandono estratégico, entre la regulación, la burocracia, el ecologismo urbano, los incendios y la esperanza de futuro». Sobre él conversará a las 19.30 horas en el Club LA NUEVA ESPAÑA con Jaime Izquierdo, especialista en desarrollo rural.

RIDEA

A las 19.00 horas en el salón de actos del RIDEA (plaza de Porlier, 9) se celebrará la presentación de la exposición «Un político olvidado: Melquíades Álvarez. Una exposición para su recuperación», con la intervención de Ángel Mato Díaz, doctor en Historia y comisario de la muestra, en un acto presentado por Javier Junceda que abordará la figura y legado de este destacado político asturiano.

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Primavera Barroca

A las 19.30 horas en el Auditorio Príncipe Felipe se celebrará el concierto del grupo Marsyas Baroque dentro del ciclo Primavera Barroca, una cita con la música antigua que ofrecerá al público un recorrido por el repertorio barroco con instrumentos y criterios de interpretación históricos.

Conferencias Primavera Barroca

A las 18.00 horas en el Auditorio Príncipe Felipe se celebrará una conferencia a cargo de miembros del grupo Marsyas Baroque dentro del XIII Ciclo Primavera Barroca, una actividad organizada en paralelo por el Conservatorio Superior de Música y la Universidad de Oviedo que acercará al público los contenidos y claves interpretativas de este repertorio musical.

Charlas de Salud

A las 19.00 horas en el centro social de Teatinos se celebrará una charla de salud bajo el título «Trastornos cardiovasculares. Prevenir para vivir mejor», impartida por el doctor Pablo Herrero Puente, jefe de sección de Formación, Docencia e Investigación del Servicio de Urgencias del HUCA, quien abordará la importancia de la prevención y los hábitos saludables para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares..

Gijón

Antiguo Instituto

Presentación del libro «El Peso Hispano», a cargo de Carlos Manuel Fernández Andrade. A las 18.00 horas. A las 19.00 horas, charla titulada «La violencia escolar. Cómo afrontar el bullying y el ciberbullying».

Centro municipal de El Llano

Taller de ganchillo «Tejiendo arrecifes». Comienza a las 17.00 horas.

Paseo de Begoña

Por el paseo gijonés se puede ver, en paneles explicativos, la exposición «El chocolate en la villa de Jovellanos». También se pueden contemplar paneles fotográficos de la exposición «La guerra de Ucrania: mirada desde la vida civil».

Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea» explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Museo Barjola

El Museo Barjola acoge la exposición «El Palacio Habitado», de Juan Díaz- Faes en diálogo con Juan Barjola. Estará abierta hasta el 16 de agosto. Está organizada por el Museo Barjola, colabora SOLO y son comisarias Laura Gutíérrez y Lydia Santamarina. El museo abre de martes a sábado: Mañanas 11.30 a 13.30 y tardes de 17.00 a 20.00h. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal, uno de los más concurridos de la región, que fue instituido hace más de quinientos años por concesión de los Reyes Católicos. Situado en la plaza de Hermanos Orbón, permite ver y adquirir productos frescos de la región, así como artículos de textil, calzado, artesanía, marroquinería y productos culturales y de ornato. Los puestos permanecen abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Encuentro del club de lectura «Una habitación propia»

El club de lectura feminista «Una habitación propia» aborda el ciclo «¿Hubo escritoras en el boom latinoamericano?». En la sesión de hoy, cuarta del ciclo, se dedica a la escritora chilena María Luisa Bombal analizando sus relatos «La amortajada» y «La última niebla». A_partir de las 17.30 horas en el palacio de Valdecarzana.

«La memoria de lo cotidiano». Obras de la colección Pérez Simón

Esta exposición, articulada a partir de veintiún obras de la colección Pérez Simón, busca recorrer la diversidad de enfoques del costumbrismo español con el objetivo de ponerla en diálogo con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Son 16 cuadros y 5 esculturas de un total de 15 artistas diferentes, entre los que se pueden destacar a Evaristo Valle, Nicanor Piñole o a Nicolás Martínez Ortiz de Zárate. De lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horasy de 17.00 a 21.00 horas. Los domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 7 de septiembre en la Casa de Cultura de Avilés.

«Miradas de África», de Luz Vidal , en La Ferrería

La exposición de fotografías «Miradas de África», de la abogada, guía de montaña y viajera Luz Vidal pretende dar a conocer algunas de las situaciones que afrontan las niñas y mujeres de países en los que ha estado como Benín, Etiopía, Namibia, Kenia, Camerún. Explica Luz Vidal que África es la «Cuna de la Humanidad» y que está hecha no para poner a prueba la resistencia emocional de los viajeros de color pálido, ni para recolectar exóticos recuerdos e impresionantes fotos, sino que está hecha para ser libre, respetada y resarcida.De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas. En la Casa de las Mujeres, enLa Ferrería. Hasta el 24 de abril.

Las Cuencas

Exposición sobre el cómic «La Balada del Norte», de Alfonso Zapico

Este lunes se abre en la Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama la exposición «La Balada del Norte», que consta de 42 paneles compuestos por dibujos originales del autor de cómic y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Alfonso Zapico, todos ellos publicados en su obra «La balada del Norte». La muestra, promovida por la Fundación José Barreiro, puede verse hasta el 20 de mayo.

Exposición con pinturas de María Jesús Coro en Moreda (Aller)

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el día 24 de abril una exposición con pinturas de María Jesús Coro. El horario de visita es, los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas

Muestra pictórica de María F. Coto y Ana Blanco en Laviana

Nueva exposición pictórica en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón), en Pola de Laviana, bajo el título «María y Ana», con obras de las pintoras locales María F. Coto y Ana Blanco. La exposición puede visitarse hasta el 30 de abril, en horario de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y los jueves también por las tardes, de 16.00 a 20.00 horas.

Centro

Collages de Carmen Santamarina en Cabranes

En la Casa de Cultura de Cabranes puede visitarse hasta el 30 de abril la exposición «Libro de oraciones», de la collagista Carmen Santamarina, una propuesta que continúa su indagación a partir de la lectura y el estudio de poetas con un discurso femenino y feminista. A partir de versos de sor Juana Inés de la Cruz –escritora en una sociedad de valores culturales masculinos–, Santamarina construye un relato visual. Horario de visita: de lunes a viernes, de 8.00 a 19.00 horas.

Oriente

«Misterios del mar», teatro en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa a las 12.00 horas el espectáculo familiar «Misterios del mar», de Mono Escena, una obra de pequeño formato que arranca con el naufragio de dos peculiares piratas y se convierte en una aventura llena de leyendas marineras.

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Esculturas de cerámica de Begoña López en Posada de Llanes

El Centro Cívico de Posada de Llanes acoge una exposición de esculturas realizadas en cerámica por Begoña López. La ceramista vizcaína continúa explorando técnicas y procesos y, desde que reside en un pueblo llanisco, trabaja cerca de montañas, bosques y silencios dejando que «surja la inspiración» al tocar el barro. Las piezas están realizadas con barro refractario y esmalte. Además, la exposición incluye cuadros de pequeño formato decorados con pintura acrílica combinada con cerámica de loza o porcelana Horario de visita: de lunes a jueves, de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas; viernes, de 9.30 a 14.00 horas.

Exposición «Bosque Encantáu», de Luzía Pedregal Llerandi, en Cangas de Onís

En la Casa de Cultura de Cangas de Onís puede visitarse hasta el 30 de abril la exposición «Bosque Encantáu», de Luzía Pedregal Llerandi, una colorida propuesta artística que se presenta como una alternativa a las rutas mitológicas al aire libre –como El Camín Encantáu en Llanes o el laberinto de Mestas de Con–, trasladando ese imaginario a un recorrido expositivo más accesible. Abre de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición «Sidra 2025», en Peñamellera Alta

La Casa de Cultura de Ruenes (Peñamellera Alta) expone hasta el 30 de abril «Sidra 2025», un proyecto de Ediciones Patanegra que rinde homenaje a la sidra desde la creación cultural. La muestra reúne a 17 poetas y 15 artistas grabadores, y pone en valor este producto asturiano al fusionarlo con obra literaria y plástica contemporánea, con autores de la región y también de fuera de ella. El objetivo no es solo celebrar la cultura sidrera, sino también mostrar distintas interpretaciones, miradas y estilos de representación gráfica, técnica y artística en torno al tema. Horario de visita: de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Occidente

Cinefórum en la residencia de mayores de Boal con «Campeones»

La residencia de mayores de Boal organiza un cinefórum a las 17.30 horas, con la proyección de la película «Campeones». La actividad, de entrada gratuita, está organizada por el grupo de participación juvenil «Creando Futuro».

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge su mercado semanal con todo tipo de productos, que se celebra en la plaza de Campogrande (junto al Ayuntamiento).

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

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El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca, sobre lo alto de un acantilado, que ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. Abre de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada es de 5 euros.