De un box de crossfit a un proyecto con impacto en la salud y la formación: la historia de Dark Lion Academy

Hay negocios que no se entienden sin la persona que hay detrás. El de Eladio Domínguez es uno de ellos. Arrancó en 2016 con Dark Lion Box, un espacio centrado en el crossfit en Pola de Siero, y desde entonces ha ido evolucionando al ritmo de una idea, la de mejorar la forma en la que las personas entrenan… y también en la que los profesionales se preparan para hacerlo.

Y en este proceso de hacer realidad un sueño, Eladio apostó por crecer con la apertura de Dark Lion Academy. "Queríamos crear un entorno donde la motivación, el apoyo mutuo y la pasión por el deporte fueran pilares fundamentales". Con este objetivo, y con el entrenamiento funcional como punto de partida el proyecto ha evolucionado y ampliado horizontes con formación especializada para entrenadores y programas adaptados a perfiles que requieren un enfoque más cuidado, como personas mayores, mujeres en distintas etapas de su vida o pacientes oncológicos.

Eladio Domínguez, responsable de Dark Lion Academy / Cedida a LNE

Detrás de este salto hay ambición, pero también planificación. Crecer exigía inversión y, sobre todo, contar con el apoyo adecuado. Ahí es donde Asturgar ha jugado un papel clave acompañando al proyecto en una fase decisiva.

"Conocimos Asturgar a través de nuestra entidad financiera, cuando necesitábamos un aval para el préstamo que solicitamos para poner en marcha nuestro segundo centro deportivo", explica Domínguez. "Ese respaldo nos permitió afrontar la adecuación del local y la compra de equipamiento que necesitábamos". Pero, más allá de la financiación, destaca algo que no siempre se ve desde fuera: la cercanía en el proceso. "La rapidez y la eficiencia con la que gestionaron todo fue fundamental para nosotros", subraya.

Ese acompañamiento forma parte del ADN de Asturgar, de su vocación por estar al lado de los emprendedores cuando deciden dar un paso adelante, facilitando que proyectos sólidos puedan crecer sin quedarse bloqueados por la falta de recursos. En este caso, ayudando a que una iniciativa que ya funcionaba diera un salto de escala y ampliara su impacto.

Eladio Domínguez / Cedida a LNE

Hoy, Dark Lion Academy es el reflejo de ese crecimiento. Un espacio donde el entrenamiento convive con la formación y donde la salud se aborda desde una perspectiva más amplia. Pero también es la prueba de que, cuando hay una idea clara y un respaldo, los proyectos se convierten en realidad.