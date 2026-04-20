No busques más: la palomitera rosa que se puede meter en el microondas y te apaña una tarde de cine en casa por 12 euros
Este producto, disponible en La tienda de La Nueva España, es apto para microondas y es la mejor opción para preparar un snack saludable
L. L.
Las palomitas siguen siendo uno de los snacks más populares, pero no todas se preparan igual. En los últimos años, las palomiteras de silicona para microondas se han convertido en una alternativa práctica y saludable frente a las bolsas industriales. Su uso, cada vez más extendido, responde a una combinación de comodidad, ahorro y bienestar.
Y ahora, son más fáciles de preparar que nunca gracias a la palomitera de LA NUEVA ESPAÑA. Fabricada con silicona, es apta para microondas, horno y lavavajillas y por solo 12 euros.
Múltiples opciones
Una de las principales ventajas es el control total de los ingredientes. Al hacer palomitas en una palomitera de silicona, es posible prescindir de mantequillas artificiales, exceso de sal o aditivos que suelen incluir las versiones comerciales. Basta con añadir maíz y, si se desea, un toque de aceite o especias al gusto, lo que permite adaptar el snack a dietas más equilibradas.
Además, este tipo de recipientes destaca por su rapidez y facilidad de uso. En apenas unos minutos en el microondas, las palomitas están listas sin necesidad de utensilios adicionales ni supervisión constante. A esto se suma su fácil limpieza, ya que la silicona es un material antiadherente que se puede lavar cómodamente a mano o en el lavavajillas.
La palomitera es uno de los artículos más demandados de La tienda de La Nueva España (puedes comrparlo pinchando aquí), pero no es el único. La batería de cocina en tonos pastel o la cefetera de barista son otros de los productos que prefieren los clientes.
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