La Comisión de Seguridad Minera desvincula el accidente mortal de Vega de Rengos de otro leve que sufrió una de las víctimas un mes antes
El órgano que reúne al Principado y los sindicatos mineros responde a un requerimiento del juzgado
La Comisión Regional de Seguridad Minera, reunida en sesión extraordinaria, ha evaluado esta mañana una petición del Juzgado de Cangas del Narcea relativa al accidente mortal ocurrido en la mina de Vega de Rengos el pasado 21 de noviembre de 2025.
A través de un oficio remitido a la Dirección General de Energía y Minería, el juzgado solicita tanto a la comisión como al Servicio de Minas que se pronuncien sobre un accidente leve ocurrido el 22 de octubre de 2025, un mes antes del siniestro mortal, que afectó a uno de los trabajadores fallecidos. Ese accidente leve se produjo al golpear una llave de madera a uno de los mineros durante las labores de posteo de la galería.
Los integrantes de la comisión no han visto ninguna relación entre ese accidente de octubre y el desprendimiento que causó el fallecimiento de dos trabajadores, y que se produjo de manera “instantánea e imprevisible”, mientras que el accidente leve de octubre se produjo con herramientas y propio de las actividades de laboreo.
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