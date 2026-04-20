La consultora asturiana Izertis acelera su ritmo de adquisiciones al integrar las tecnológicas españolas ACKstorm y SADE, con 100 empleos

La consultora tecnológica asturiana Izertis acelera su ritmo de adquisiciones y ha cerrado sus dos primeras operaciones del año: las compras de la tecnológica catalana ACKstorm y la consultora madrileña SADE. Estas compañías suman nuevas capacidades para Izertis y equipos especializados de más de 100 empleos que se suman a los más de 2.500 que ya tiene la compañía nacida en Gijón.

En el caso de ACKstorm se trata de una empresa altamente especializada en soluciones de computación en la nube ("cloud-native") y con una trayectoria consolidada en proyectos complejos de transformación "cloud". Fundada en Barcelona en 2002, la compañía ha logrado situarse entre las 15 firmas a nivel mundial con mayor nivel de reconocimiento dentro de los programas de colaboración con proveedores líderes de servicios en la nube ("hyperscalers") como Amazon Web Services y Google Cloud. ACKstorm cerró 2025 con una facturación de 16 millones de euros, cuenta con presencia en Barcelona y Madrid y una plantilla cercana a los 50 profesionales. Fuentes de Izertis señalaron que esta operación de compra permitirá reforzar el perfil de la consultora asturiana como socio en proyectos de modernización, operación gestionada e infraestructuras preparadas para inteligencia artificial, en línea con su objetivo de ganar escala internacional.

Por su parte, la incorporación de SADE reforzará el posicionamiento de Izertis en el ámbito industrial y energético, así como en sectores vinculados a infraestructuras críticas y transición energética, donde crece la demanda de soluciones tecnológicas especializadas. Fundada en 2003 y con sede en Madrid, cuenta en la actualidad con un equipo de más de 50 profesionales que le ha permitido desarrollar soluciones tecnológicas a medida para la gestión de oleoductos y gasoductos, así como proyectos en entornos industriales complejos. Opera en múltiples sectores, entre los que destacan los de seguros, banca, turismo y viajes, industria, logística, farmacia y tecnología. SADE cerró el ejercicio 2025 con unos ingresos de 4,11 millones de euros.

Las integraciones de ACKstorm y SADE se enmarcan en la estrategia de crecimiento de Izertis, que combina orgánico e inorgánico, dentro de la hoja de ruta marcada por su "Business Plan 2030" que tiene como objetivo alcanzar unos ingresos de 500 millones de euros y un EBITDA normalizado de 65 millones de euros (en 2025 cerró con unos ingresos de 166,9 millones y un EBITDA de 24,1 millones). "Con estas operaciones no solo sumamos capacidades tecnológicas de vanguardia, situándonos en primera línea de posicionamiento con hiperescalares a nivel internacional, sino también incorporamos clientes estratégicos, ganando confianza de mercado y relaciones de largo recorrido, con carteras ya consolidadas en distintos sectores como el industrial, el energético, el asegurador o el financiero", destacó el presidente y CEO de Izertis, Pablo Martín, que añadió que "ACKstorm y SADE ayudarán a ganar dimensión, dando a Izertis una mayor fortaleza en aquellos mercados internacionales en los que queremos seguir creciendo”.

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El precio de las operaciones, que no ha trascendido, está compuesto de una parte fija y otra variable. Se abonará parte en metálico y parte en acciones de Izertis, las cuales estarán sometidas a un compromiso de no vender ("lock-up") durante un periodo de 48 meses.