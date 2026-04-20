No a la cuenta dividida: la hostelería de Asturias prefiere el pago único en comidas y cenas y estos son los motivos

Tiene bien visible Abel García en su restaurante del centro de Oviedo, La Lola, en plena Ruta de los Vinos, los avisos de que la casa no se ocupa de dividir la cuenta entre los clientes de una misma mesa, sino que hace cobro único. “Hay 8 carteles que lo ponen bien claro, es que andar haciendo cobros distintos es un caos”, esgrime el hostelero. En el también restaurante ovetense La Cava de Floro no se niegan a cobrar de esta forma, pero Mónica Quirós agradece que entre su clientela sean “poquísimos” los que optan por esta fórmula: “Puede pedirlo algún grupo de trabajo que viene a comer, y la verdad que es un poco lioso porque te retrasa, en el sentido que unos pagan en efectivo, otros con tarjeta, hay quien no se acuerda de lo que tiene, luego hay que hacer facturas… Pero afortunadamente no es nuestro perfil”.

Esa negativa o reticencia a dividir la cuenta es generalizada en la hostelería asturiana y del resto de España, si bien en la región no es una fórmula que se haya utilizado o se utilice mucho. En Vigo, por ejemplo, el debate está de actualidad porque son varios los restaurantes que han optado por advertir de antemano a su clientela que no lo hacen. Esgrimen pérdida de tiempo, sobre todo, cuando hay mucha afluencia.

“En Asturias la gestión del cobro no supone un problema. Asturias destaca por dar el mejor servicio siendo flexibles ante el cliente”, señala aliviado el presidente de Hostelería y Turismo de Asturias (Otea), Javier Martínez. El sector detecta que tal fórmula se da más bien entre los adolescentes, pero no es lo normal entre el cliente adulto y que sale a comer o cenar.

El Bizum revoluciona el tradicional "bote"

Lo tradicional es organizarse en el mismo grupo y hacer un pago único. Más ahora que la implantación progresiva del Bizum -pequeños envíos de dinero instantáneos a través del móvil- ha facilitado la gestión del “bote” de toda la vida y agilizado el pago a escote.

Abel García tomó la decisión después de sufrir la división de facturas con un alto volumen de peticiones. “Si viene un grupo de 20 personas te puedes plantar en las 60 consumiciones y al final siempre queda algo por pagar”, explica. Además, hay una segunda derivada: la logística. “No es lo mismo hacer un ticket único que tener que pararte a hacer diez para una misma mesa. Necesitaría contratar a un camarero extra”, apunta el ovetense.

Una cuestión logística ésta última que cobra importancia para la hostelería en plenos preparativos de la temporada de verano y tras superar el primer gran puente festivo del año, el de Semana Santa. El sector ha vuelto a advertir de los problemas que hay para cubrir plantillas y con personal formado. Se calcula que se necesitan unos 3.000 trabajadores para cubrir toda la demanda para la campaña estival. La falta ha llevado a muchos locales a reducir horarios y limitar su servicio -recortes de terrazas o incluso prescindir de éstas- al no poder atenderlo al cien por cien.