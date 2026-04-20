La delegación empresarial asturiana encabezada por Barbón vuela ya rumbo a México

El presidente del Principado, Adrián Barbón, vuela ya rumbo a México para una visita de una semana con marcado carácter institucional, económico y simbólico. El jefe del Ejecutivo asturiano ha partido a primera hora desde el aeropuerto de Asturias y ha embarcado posteriormente en el vuelo con destino al país azteca en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde la delegación ha despegado pasadas las 14.15 horas.

En total, 24 integrantes han viajado en este vuelo, mientras que otros miembros de la misión se incorporarán directamente en territorio mexicano. Barbón encabeza una delegación en la que participan representantes institucionales, empresariales y del ámbito económico, en un desplazamiento organizado con el apoyo de Asturex.

El viaje combina una doble vertiente. Por un lado, la económica, con el objetivo de reforzar las relaciones comerciales entre Asturias y México, captar inversiones y abrir nuevas oportunidades de negocio. Por otro, la institucional y emocional, centrada en el contacto con la colonia asturiana en el país, estimada en unas 25.000 personas entre emigrantes y descendientes.

Precisamente ese doble carácter lo ha subrayado Barbón minutos antes de embarca. Ha explicado que la delegación, articulada a través de Asturex, integra a la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), a los presidentes de las tres Cámaras de Comercio y a compañías “relevantes por volumen de negocio o por sus intereses en México”. El objetivo es abrir nuevas vías de colaboración con el tejido empresarial mexicano y favorecer la internacionalización de las empresas asturianas.

En este contexto, el presidente ha avanzado que la agenda incluye reuniones con distintos grupos empresariales y contactos orientados a impulsar la cooperación portuaria. En concreto, ha señalado la posibilidad de establecer vínculos entre el puerto de Veracruz y los puertos de Gijón y Avilés, en una estrategia que busca posicionar a Asturias como plataforma logística. “Asturias es la puerta de entrada a España y, por tanto, a la Unión Europea para productos e inversiones mexicanas”, ha destacado.

La segunda vertiente del viaje, según Barbón, tiene un fuerte componente simbólico e identitario. El presidente ha recordado que en México residen más de 29.000 personas vinculadas a Asturias, aunque solo unas 3.500 han nacido en la región. El resto son descendientes que mantienen “muy vivo” el vínculo con la comunidad autónoma.

En este sentido, ha puesto en valor el papel del Centro Asturiano de México, al que ha definido como “uno de los más importantes del mundo”, y ha avanzado que participará en diversas actividades culturales, encuentros institucionales y actos con la colectividad.

Barbón ha insistido en que los asturianos en el exterior constituyen “los mejores embajadores” de la comunidad y ha reivindicado una concepción amplia de Asturias: “La Asturias que represento no es solo la de quienes viven en ella, sino también la de todos los asturianos y asturianas que están fuera”.

La delegación incluye también al consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez; a la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso; al director de la Oficina Económica de Presidencia, José Sicre, y al director de Sekuens, David González.

Noticias relacionadas

Entre los hitos del viaje figura la firma de un acuerdo de colaboración entre Fade y la patronal mexicana Coparmex. Además, el programa incluye encuentros empresariales, actos institucionales y citas con la comunidad asturiana, como la asistencia al festival “Señardá” o a la tradicional jira del Centro Asturiano de México.