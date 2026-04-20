Expertos alertan del riesgo de transmisión de tuberculosis entre humanos y grandes simios africanos

Existe riesgo de transmisión de tuberculosis entre humanos y grandes simios africanos, revela una investigación internacional liderada por la Universidad Complutense de Madrid.

La relevancia de esta conclusión radica en que evidencia que la tuberculosis, una de las enfermedades infecciosas más extendidas del mundo, no solo afecta a las personas, sino que puede transmitirse también a especies como gorilas o chimpancés, con consecuencias potencialmente graves para su conservación.

El trabajo subraya que el contacto creciente entre humanos y fauna salvaje incrementa el riesgo de contagio en ambas direcciones.

El estudio pone el foco en el patógeno responsable de la enfermedad, tuberculosis, causada por bacterias del complejo "Mycobacterium tuberculosis", y analiza cómo puede circular entre poblaciones humanas y grandes simios en África.

Actividades que favorecen la transmisión

Los investigadores advierten de que determinadas actividades humanas, como el ecoturismo, la investigación de campo o la presión sobre los hábitats naturales, pueden favorecer la exposición de estos animales a patógenos humanos.

Según los autores, la proximidad genética entre humanos y grandes simios facilita la transmisión de enfermedades respiratorias como la tuberculosis, lo que convierte a estas especies en especialmente vulnerables. En el caso de los gorilas, ya amenazados por la pérdida de hábitat y otras enfermedades, la introducción de patógenos humanos puede tener un impacto significativo en sus poblaciones.

El centro de Vigilancia Sanitaria (Visavet) de la Complutense diseñó y validó una innovadora metodología basada en esponjas de muestreo ambiental. La técnica, "biosegura y no invasiva", basada en ADN ambiental (eDNA), permitió detectar material genético de la bacteria en superficies, heces y entornos sin necesidad de manipular a los animales, así como en el desarrollo y aplicación de técnicas moleculares avanzadas para la detección y caracterización del patógeno.

El trabajo, publicado en Emerging Microbes & Infections, analizó 178 muestras ambientales recogidas en hospitales, comunidades locales, centros de rehabilitación de primates y parques nacionales, detectando ADN de 'Mycobacterium tuberculosis' en más de un tercio.

Transmisión bidireccional

La investigación destaca además que la transmisión no es unidireccional, sino que existe un riesgo bidireccional, lo que refuerza la necesidad de adoptar un enfoque de "Una sola salud" (One Health), que integre la salud humana, animal y ambiental.

Los autores reclaman reforzar las medidas de vigilancia sanitaria y los protocolos de prevención en zonas donde conviven humanos y grandes simios. Entre ellas, destacan el uso de mascarillas en actividades de campo, el control de la salud de las personas que acceden a hábitats de primates y la limitación de interacciones directas.

El trabajo también subraya la importancia de "mejorar los sistemas de detección y diagnóstico de la tuberculosis en fauna salvaje, así como de desarrollar estrategias coordinadas a nivel internacional para evitar la propagación de la enfermedad".

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La investigación es fruto de una colaboración público-privada internacional entre instituciones europeas. Destacan también el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos de la Universidad Castilla- La Mancha, el Centro Nacional de Microbiología, los Laboratoires de Microbiologie Clinique de Francia y las universidades congoleñas Cinquantenaire de Lwiro y Kinshasa.