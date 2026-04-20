¿Hasta cuándo extrajo carbón Hunosa? El SOMA matiza a Barbón y le dice que se ha equivocado de fecha

El secretario general del sindicato minero SOMA, José Luis Alperi, rebatió la afirmación realizada por el presidente del Principado, Adrián Barbón, para cuestionar que el ITJ afirme que «desconocía» que se extraía carbón en Asturias y que no lo supo hasta que se produjo el accidente de Cerredo, en una explotación ilegal. Barbón recalcó: «Me extraña que digan que desconocían que se sacaba carbón en Asturias si Hunosa lo extrajo hasta diciembre de 2024».

Alperi recalcó que «Hunosa dejó de sacar carbón en 2018» y que la extracción que se realizó posteriormente hasta el año 2024 en el pozo San Nicolás y que sirvió únicamente para abastecer a la térmica de La Pereda, no estaba sujeta a las limitaciones establecidas por Bruselas para el plan de cierre. Si bien es cierto que Hunosa recibió ayudas al cierre, y también la unidad productiva del Caudal, donde estaba San Nicolás, la hullera se aprovechó de un resquicio que había abierto en la decisión comunitaria de clausura de las minas no competitivas, al dejar fuera al lignito y otros carbones de baja calidad.

Alemania lo hizo para salvaguardar sus minas de lignito (mineral del que tiene grandes reservas), con las que abastecía centrales térmicas y que le permitió sostener la actividad minera. De hecho, el cierre de las minas de lignito (a cielo abierto) está fijado para 2030.

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«En enero de 2019, se comenzó a extraer un combustible no afectado por la decisión de Bruselas», indicó Alperi. De hecho, la norma comunitaria limita las ayudas al cierre a la extracción de ciertos tipos de carbón en un rango de calidad, y excluía los subbituminosos y el lignito. Hunosa negoció esa vía para mantener vivo San Nicolás directamente con la SEPI y lo plasmó en su plan de empresa.