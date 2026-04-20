El Festival Internacional de la Cerveza Artesano d’Asturies vuelve un año más a Langreo bajo el abanico de Llangréu Cultural. La cita empieza mañana y se desarrollará durante el fin de semana en los jardines de la Pinacoteca Eduardo Úrculo. El acceso al recinto donde se desarrollarán las actividades es libre.

La música en directo volverá a ser uno de los grandes atractivos del festival. Dixebra, DJ La Güeriata, Muñeca Rusa, Indocentes, Ochobre, Midnite Sailors, Gemtonics, Ribano, The Mckalister, Sacavera, Leo Jiménez, Bala, Los Juanes y Triple Malta llenarán de ambiente los jardines de la pinacoteca durante todo el fin de semana.

El apartado gastronómico contará con 8 foodtrucks que ofrecerán manjares de aquí y de otros lugares del mundo. Algunos de ellos son: Mcanudos Comida Argentina, Los Cabornos y Curuxera.

Curuxera será uno de los foodtrucks que estarán presentes. Al lado, ambiente en una edición anterior.

El pregón inaugural correrá a cargo de Greta García, campeona de España de carreras de montaña y una de las deportistas destacadas del panorama nacional en esta disciplina. Vinculada al mundo del trail y a la promoción del deporte en la naturaleza, su trayectoria está marcada por el esfuerzo, la constancia y la superación.

Durante tres días, el festival reunirá a 18 maestros cerveceros llegados de distintos puntos de Europa y España. Entre ellos, destaca la firma berlinesa Fuerst Wiacek (Alemania), Letra Cerveja Artesanal Minhota (Portugal), Virtus (Burgos) o Redneck Brewery (Cantabria), entre otras propuestas que completarán una oferta cervecera de gran calidad.

El Festival Internacional de la Cerveza Artesano d’Asturies se cita con Langreo

Novedades

En esta edición, el festival da un paso más en su apuesta por la fusión entre cerveza, cultura y territorio. Como novedad, destaca la "Quedada Trailcervecera", un encuentro dirigido a aficionados al trail que unirá deporte, naturaleza y cerveza artesana. El evento acogerá además la grabación en directo del podcast "Birra en Ruta", dirigido por Víctor Perezagua, que compartirá conversaciones con varios de los maestros cerveceros participantes para profundizar en sus trayectorias, procesos creativos y en la realidad actual del sector artesanal. Además, la programación cultural se completa con una exposición fotográfica de autores langreanos centrada en el mundo del trail en el concejo, con imágenes de pruebas emblemáticas como el Trail Minero La Mudrera o el Trail Valle de Samuño.

A todo ello se suma el nacimiento del "Pozu Creativu", un espacio abierto a la creación en todas sus disciplinas: ilustración, pintura, escultura, fotografía, cerámica, moda, bisutería, figurines y mucho más.

La programación al completo y los horarios, así como todo lo referido al Festival Internacional de la Cerveza Artesano d’Asturies, se puede consultar en la web www.llangreucultural.com