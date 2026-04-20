La flota pesquera asturiana, al borde del paro por el alto precio del gasóleo

El conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán tiene en jaque a la flota pesquera asturiana. Pese al alto el fuego, que salvo acuerdo de prolongación expira esta semana, el combustible marítimo continúa por las nubes: un 72% más caro que a finales de febrero, cuando arrancó la ofensiva en Oriente Medio, y ya casi al doble de precio que al empezar el año. El precio superó la pasada semana los 1,20 euros por litro, según los partes publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, si bien la situación es dispar en función del puerto y la provincia en la que reposte cada barco. El máximo se encuentra en Valencia (donde el surtidor marca los 1,636 euros/litro de media) y el mínimo en Tarragona (1,022), con Asturias ligeramente por encima de la media.

Evolución del precio del gasóleo de uso pesquero / .

Son en cualquier caso cifras desorbitadas si se tiene en cuenta que los beneficios de la actividad pesquera desaparecen una vez el litro de carburante supera los 0,7 o 0,8 euros, en función del arte empleado y si este consume más o menos gasóleo, como ocurre con el arrastre y el importante gasto extra que está asumiendo esa modalidad. En marzo ya se había sobrepasado con creces el umbral de rentabilidad: el día 15, en pleno bombardeo al régimen de Teherán, el precio llegó al umbral del euro por litro. No tardó en superarlo y dispararse hasta el pico de 1,40 euros/litro que se registró el 7 de abril, antes del cese de hostilidades acordado temporalmente, en algunos postes de suministro de la región. Y ahora, aunque ligeramente abaratado por el paréntesis bélico, los costes operativos amenazan la actividad de la flota en plena costera de la xarda.

Gran incertidumbre

La pesca asturiana «trabaja en pérdidas», expone Adolfo García Méndez, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores del Principado. Por ahora, los barcos no han amarrado aunque «el malestar y la incertidumbre son generalizados», avisa. «Muchos armadores ya no salen los viernes, otros se lo piensan muy mucho si no ven clara la posibilidad de hacer capturas que compensen el gasto de combustible y los hay que aprovechan la coyuntura para sacar el barco al carro de varada a hacer reparaciones o mantenimiento con la esperanza de que escampe», añade.

Otra derivada insólita causada por la crisis del carburante naval es la «congelación» de los planes para aventurarse en el océano Atlántico en busca de los primeros bonitos del año, la tradicional «carrera de las Azores». Con el litro de gasóleo al doble del precio que tenía hace tres meses, la posible rentabilidad de ese viaje queda demasiado amenazada como para que sea rentable el esfuerzo. Tampoco la temporada de la xarda brilla como debiera porque hay escasez de ejemplares y gastar tiempo y gasóleo en buscarlos «no es plan», aseguran los profesionales.

Tal y como están las cosas, el sector tiene claro que seguir faenando en las actuales condiciones de carestía del gasoleo pesquero es «una decisión de corto recorrido». Y también que, de no mejorarse el régimen de ayudas, el actual escenario «desembocará en el indeseado amarre», asegura García Méndez, quien subraya que esta crisis «afecta todos los barcos sin excepción, no solo a los que tienen un alto consumo de gasóleo».

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La patronal de los pescadores emitió un duro comunicado la semana pasada en el que advertía de la gravedad de la situación: «Lo que está en juego no es solo la viabilidad económica de las empresas pesqueras, sino también miles de empleos directos e indirectos». Suscrito junto a la Federación Nacional de Cofradías, el escrito reclamaba la adopción «urgente» de «medidas adicionales para hacer frente a la grave crisis que atraviesa el sector», entre ellas subir de 20 a 50 céntimos la ayuda al carburante y la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social hasta finales de año, un paquete de medidas que suscriben punto por punto los profesionales asturianos.