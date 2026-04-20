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Francisco González deja la dirección de Pesca y le sustituirá Enrique Plaza

"La gestión de la Dirección General de Pesca ha sido óptima, brillante y reconocida por las cofradías pesqueras", destacó el Consejero

José Enrique Plaza.

José Enrique Plaza. / Ángel González / LNE

Xuan Fernández

Xuan Fernández

Oviedo

Cambio en la estructura de la Dirección General de Pesca Marítima del Principado. Francisco González Rodríguez dejará de estar al frente de ese departamento, una salida que, según trasladó el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, se produce a petición propia y por motivos personales.

"La gestión de la Dirección General de Pesca ha sido óptima, brillante y reconocida por las cofradías pesqueras", destacó el Consejero. Francisco González, luanquín, había sido nombrado director general de Pesca Marítima por el Consejo de Gobierno en sustitución de Alberto Vizcaíno en julio de 2018.

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El sustituto de González apunta a ser José Enrique Plaza, funcionario de carrera de la dirección general de Pesca y expresidente del Club Natación Santa Olaya de Gijón. La Consejería efectuará próximamente el nombramiento.

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