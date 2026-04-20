Los ganaderos asturianos pierden casi 10 millones de los fondos europeos por no haberse ejecutado a tiempo: "Tenemos un Gobierno enrocado en su fracaso"

"Que coja el petate y se largue para su casa". Rotundo se mostró esta mañana el diputado regional del Partido Popular, Luis Venta, al referirse al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, tras la pérdida de 9,5 millones de euros de fondos europeos destinados al campo asturianos, que finalmente se redistribuirán entre otras comunidades autónomas por no haberse ejecutado a tiempo.

Según denunció el parlamentario popular, Asturias es actualmente la comunidad con menor nivel de ejecución de los fondos del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC) 2023-2027, de acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Agricultura.

Venta cargó duramente contra la gestión del Consejero y el Principado, asegurando que la "incapacidad de un Consejero noqueado y en el alambre y su pésima gestión, y del Gobierno de Barbón, no pueden pagarla los que vivimos en Asturias". En este sentido, afirmó que incluso dentro de la propia Consejería "los funcionarios se cambian de destino ante el caos reinante".

El diputado popular vinculó la pérdida de fondos con la falta de desarrollo de políticas clave en el medio rural. "Ahora se entiende por qué no se ha ejecutado ningún plan de mejora en Asturias en cuatro años", señaló, al tiempo que denunció que ayudas para la incorporación de jóvenes (con 80 personas en lista de espera) o para la protección frente a la fauna salvaje no se han materializado. "El dinero que nos corresponde se va a ganaderos de Castilla y León, Galicia, Andalucía o Cantabria", lamentó.

Además, advirtió de que el impacto económico va más allá de los 9,5 millones inicialmente perdidos. "Hablamos de unas pérdidas en ayudas de casi 16 millones de euros, que suponen cerca de 60 millones de inversión para Asturias", afirmó, atribuyendo esta situación a una peor gestión frente a otras comunidades.

Venta enmarcó este episodio en una serie de polémicas que, a su juicio, afectan a Marcos Líndez, entre ellas la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) sobre el intento de control de la Indicación Geográfica Protegida "Ternera Asturiana". "Es un Consejero noqueado por los escándalos", subrayó.

El parlamentario cuestionó también la capacidad del titular de Medio Rural: "Si no sabía que el incumplimiento de ejecución de fondos suponía su retirada, es un inepto político; y si lo sabía y no hizo nada, es aún más grave".

Por último, extendió sus críticas al presidente del Principado, Adrián Barbón, al que acusó de "huir de los problemas de Asturias". "Tenemos un Gobierno enrocado en su fracaso", afirmó, antes de augurar "un fin de ciclo" político en la comunidad. Venta concluyó que la situación actual "es lo más perjudicial para los asturianos" y exigió responsabilidades políticas ante la pérdida de fondos y la gestión del área de Medio Rural.

Respuesta del Principado

Para el portavoz del Gobierno regional, Guillermo Peláez, la derecha está "perdiendo la cabeza" con la petición de dimisiones. "Son ya demasiado recurrentes", valoró, y auguró que "según vayan pasando las semanas y la ansiedad del PP vaya subiendo, habrá cada vez más peticiones".

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Peláez insistió en que el Ejecutivo acepta la sentencia de la IGP Ternera Asturiana y no recurrirá, y resaltó el apoyo regional que recibe el organismo a través de distintas líneas de ayudas y subvenciones. Además, afirmó que en otras comunidades presididas por el PP y Vox hubo “sentencias más graves”, sin que hubiese consecuencias.