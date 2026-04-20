El historiador Ángel Mato reivindica en el RIDEA a Melquiades Álvarez, "una personalidad clave de la política española del siglo XX"

Poner fin al prolongado oscurecimiento de la talla política del gijonés Melquiades Álvarez es el objetivo que se ha propuesto el historiador Ángel Mato Díaz. Un reto que en la tarde de este lunes ha tenido un nuevo jalón en el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea), en Oviedo, donde este estudioso ha calificado a Melquiades Álvarez (Gijón, 1864 – Madrid, 1936) como “una figura política nacional de primer orden” y como “cabeza de un proyecto –el reformismo centrista– de complejo encaje en nuestra tradición política, pero imprescindible en el funcionamiento del sistema liberal democrático”.

El adiós de Melquiades Álvarez fue trágico: murió “asesinado por fuerzas del Frente Popular que siempre corrieron un tupido velo de confusión sobre su dramático final”, señaló Ángel Mato.

El hoy ponente, doctor en Historia y catedrático de Instituto jubilado, ya puso un primer eslabón de esta recuperación como impulsor y comisario de una exposición sobre el prócer, titulada "Melquíades Álvarez. El centro reformista". La muestra, que tuvo como escenario el Centro de Cultura Antiguo Instituto Jovellanos, de Gijón –donde estudió Melquiades Álvarez–, registró más de 3.000 visitantes.

La España no reivindicada "por nadie"

A juicio de Ángel Mato, el ostracismo de Melquiades Álvarez obedece esencialmente a que su figura política “se encuadra en la tercera España, la que no se vinculó a ninguno de los dos bandos de la guerra, la que no reivindicó nadie”. Por este motivo, la historia ha sido “injusta” con el político y jurista gijonés, quien llegó a presidir el Congreso de los Diputados entre marzo de 1922 y abril de 1923. También fue decano de los Colegios de Abogados de Oviedo y de Madrid y redactó “a mano” los estatutos de la empresa Telefónica, ha destacado Javier Junceda, también jurista y miembro del Ridea.

Junceda ha ejercido de presentador del acto y ha descrito a Melquiades Álvarez como “un adelantado del tiempo que le tocó vivir” que “pagó muy cara” su condición de precursor de “un centrismo no chaquetero, como se le acusó en su momento, sino preñado de ideas reformistas”. Un protagonismo político que tuvo como marco “una España polarizada” en cuyo fragor político y social “rechazó cualquier extremismo”.

"El político asturiano más destacado de su tiempo"

El ponente ha hecho énfasis en que Melquiades Álvarez "debe ser reconocido como una personalidad clave de la política española del siglo XX y como el político asturiano más destacado de su tiempo, quizás el más relevante de todo el siglo pasado". Ángel Mato ha justificado su valoración incidiendo en que "la primera gran apuesta por la monarquía parlamentaria como forma de gobierno en el siglo XX procedió de Melquiades Álvarez, un republicano que apostó por la accidentalidad de las formas de gobierno". Esta propuesta "encontró en el propio rey, Alfonso XIII, una tenaz resistencia".

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Acudieron al acto, entre otros, el expresidente del Principado Juan Luis Rodríguez-Vigil; el presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo; su antecesor en este cargo Isidro Fernández Rozada; los diputados populares José Agustín Cuervas-Mons y Sandra Camino; y el secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares.