IU ve a los exgestores de Industria como claros responsables políticos por Cerredo
Zapico afirma que el informe de la Inspección General de Servicios es la "piedra angular" para determinar consecuencias en el marco de la comisión de la Junta
Izquierda Unida ve clara la existencia de responsabilidades políticas en la gestión de la minería en Asturias, en especial en las deficiencias de la administración vinculadas a las circunstancias que rodearon al accidente de Cerredo. El socio del Gobierno del Principado terminará señalando a los exgestores de la consejería y tiene previsto abordar la cuestión en una próxima reunión de su órgano colegiado, para la que aún no hay una fecha determinada.
El coordinador general de IU Asturias, Ovidio Zapico, aseguró este domingo que el informe de la Inspección de Servicios sobre el accidente minero de Cerredo y la gestión del Principado en el área del servicio de Minas constituye la "piedra angular" para determinar las consecuencias del siniestro en el marco de la comisión de investigación abierta y ha admitido que "ve responsabilidades políticas".
Zapico ha señalado que el documento, fruto de un acuerdo del Consejo de Gobierno, "está dando respuestas en los diferentes ámbitos de investigación, sobre todo los políticos", y ha apuntado a la existencia de implicaciones de gestión derivadas del mismo.
A su juicio, "sí hay responsabilidades políticas", si bien ha precisado que será la dirección colegiada de IU Asturias la que analice el informe jurídico para concretarlas. La colegiada, máximo órgano de dirección del partido, terminará poniendo nombre y apellidos a esas responsabilidades, y lo hará señalando a los exgestores: el exconsejero de Industria y hoy presidente de Hunosa, Enrique Fernández, y la exconsejera de Transición Ecológica y hoy presidenta del puerto de Gijón, Nieves Roqueñí, según las fuentes consultadas.
El dirigente de IU recalcó que aunque el estudio de estas posibles responsabilidades se abordará en el seno de la organización, el marco definitivo para establecer consecuencias vendrá determinado por el trabajo de la comisión de investigación.
"Esas consecuencias políticas van a estar determinadas en el dictamen de la comisión de investigación; ese es el marco temporal en el que creo que hay que moverse", señaló. Se trata de unas "responsabilidades políticas" que también se ha mostrado favorable a señalar la presidenta de la comisión, la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé, encargada de elaborar el documento de conclusiones de la investigación parlamentaria
Las declaraciones de Zapico se producen un día después de que el secretario general del sindicato minero SOMA y secretario ejecutivo de la FSA, José Luis Alperi, señalase en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA que la existencia de responsabilidades políticas en la gestión del área de minería, a la luz de las deficiencias puestas de manifiesto por el informe de la Inspección General de Servicios, debería conllevar el abandono de los cargos políticos que ocupan: "Si el Gobierno regional quiere poner orden en su casa y ganar credibilidad, debe señalar responsables de la gestión y no entiendo por qué se retrasan", señaló el dirigente sindical en sus declaraciones a este periódico.
A juicio del dirigente socialista, la clave para interpretar el suceso de Cerredo está en ponerse de lado de las víctimas: "No voy a dar nombres, pero en la mente de todos está quiénes desempeñaron la responsabilidad en las distintas etapas. Sinceramente, escuchando a la FSA y a IU deduzco que hay responsabilidades políticas; lo que no entiendo es por qué se está dilatando ese debate o esas actuaciones", indicó.
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