Junceda alerta contra la "torrentera normativa" de las administraciones

El jurista asturiano Javier Junceda Moreno ingresará como académico de número en la Real Academia Europea de Doctores en un acto previsto para el próximo 21 de abril en Barcelona, en el que leerá su discurso titulado "La incontinencia legislativa y la simplificación administrativa"

En su intervención, Junceda analiza el aumento sostenido de la producción normativa y sus efectos sobre el ordenamiento jurídico. "Esa auténtica torrentera normativa que cae a diario sobre los ciudadanos […] ha experimentado en los últimos años un crecimiento extraordinario", señala el jurista, que advierte de las dificultades que esta situación genera para el conocimiento y aplicación de las leyes.

El discurso incide en la necesidad de mejorar la calidad normativa y avanzar hacia procesos de simplificación administrativa. En este sentido, subraya que "la claridad del legislador constituye una de las principales metas del Derecho", al tiempo que apunta a la importancia de garantizar la seguridad jurídica mediante normas comprensibles y coherentes. Junceda cuenta con una trayectoria consolidada en el ámbito jurídico y académico. Autor de más de doscientas publicaciones, es académico de número de la Real Academia Europea de Doctores, de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia y del Real Instituto de Estudios Asturianos, y académico correspondiente de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación y de la Academia Norteamericana de la Lengua Española.

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Con motivo de su ingreso, el jurista asegura que "me abruma incorporarme a una Academia donde se han sentado, desde 1914, personalidades como José María Pemán, Ramón Menéndez Pidal, Gonzalo Fernández de la Mora, Manuel Fraga Iribarne, Pedro Laín Entralgo, Carlos Jiménez Díaz y Joaquín Calvo-Sotelo".