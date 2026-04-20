Lanero, de UGT, pide esperar a que se pronuncie la Justicia sobre el accidente de Cerredo para determinar responsabilidades políticas

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, ha apelado este lunes a la prudencia ante la petición responsabilidades políticas por el accidente mortal de la mina de Cerredo y la petición de destitución de la actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, que fue consejera de Industria, formulada por la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y Foro Asturias. Lanero ha defendido esperar a que la Justicia determine responsabilidades.

Este domingo, en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA, el secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, apuntaba que las responsabilidades políticas deberian conllevar el abandono de cargos designados políticamente y reclamaba celeridad que señalar esas responsabilidades. El coordinador de IU y consejero del Gobierno, Ovidio Zapico, ha señalado que ve "claras" esas responsabilidades y el socio de Gobierno ya apunta a los exgestores del área de Industria.

Pero Lanero ha subrayado que debería ser en función de lo que dictaminen los tribunales cuando deban asumirse responsabilidades, ya sean políticas si afectan a cargos públicos, o de otro tipo, si corresponden a trabajadores de la administración. “El que haya hecho mal, que lo pague con todo el peso de la ley”, ha afirmado.

En rueda de prensa en la sede gijonesa del sindicato, acompañado por el responsable de UGT Gijón, Iván Muñiz del Corro, el dirigente sindical ha insistido en la necesidad de ser “prudentes para no exigir responsabilidades a quien no las tenga”.

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Asimismo, ha recordado que tras el accidente ya se produjeron cambios relevantes en la estructura del Gobierno autonómico, con una remodelación “de arriba a abajo” de la Consejería afectada, que pasó a integrarse en el ámbito de Ciencia, incluyendo la salida de responsables que no tenían relación directa con los hechos.