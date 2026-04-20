Luis Couceiro: «Estamos absolutamente volcados en la relación con las empresas y la investigación"

Luis Couceiro, rector de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX), protagonizará este miércoles a las 12.00 horas en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Oviedo, el semillero científico de la XI Semana de la Ciencia «Margarita Salas» de LA NUEVAESPAÑA, organizada por La Nueva España, con el patrocinio del Ayuntamiento de Oviedo, Ayuntamiento de Gijón, Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, Veolia, Bayer, Universidad Alfonso X el Sabio, IEDUCAE, Fertiberia, Química del Nalón, con la colaboración de IDONIAL, y que cuenta, además, con la subvención de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado. Luis Couceiro, doctor e ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Rector de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) Mare Nostrum, con sede en Málaga, analizará la relación entre ingeniería e inteligencia artificial. La sesió, abierta a todos los públicos, estará especialmente dirigida a estudiantes de 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachiller, con el objetivo de impulsar vocaciones científicas entre los jóvenes.

–La inteligencia artificial está marcando el ritmo del cambio tecnológico. ¿En qué punto se encuentra hoy su relación con la ingeniería?

La IA está permitiendo una evolución muy rápida de la ingeniería, acortando procesos y tiempos en el desarrollo de proyectos, que son muy interesantes para la evolución tecnológica. Sin duda, estamos ante una nueva revolución industrial y de la ingeniería, que tendrá grandes beneficios sociales, ya que permitirá a los ingenieros liberarse de tareas menos productivas para centrarse en investigaciones y creaciones de alto valor añadido.

–El título de su charla es un claro guiño a la nueva tecnología que cambia la manera de entender el mundo. ¿Por qué es importante trasladar ese mensaje a los jóvenes?

–La tecnología evoluciona muy rápido. Impacta en actividades laborales, pero también de nuestro día a día. La irrupción de la IA en todos los ámbitos es un buen ejemplo. Todos debemos sacarle el máximo provecho y evolucionar con ella. En el caso de los más jóvenes, que en poco tiempo se incorporarán al mercado laboral, la adaptación a la IA debe ser inmediata. La IA está en su vida cotidiana y se van a convertir en héroes que la adopten y evolucionen rápidamente con todos su cambios día a día, y siempre de manera ética y responsable.

–¿Qué sectores de la ingeniería están experimentando ya una transformación más profunda gracias a la IA?

–La IA está suponiendo una auténtica revolución en todos los sectores de la ingeniería. Genera grandes avances en la ingeniería industrial y la industria 4.0, con un desarrollo brillante en el ámbito del mantenimiento predictivo. La ingeniería del software y la ciencia de datos han avanzado mucho en poco tiempo gracias a la IA y es, quizás, este ámbito en el que la sociedad ha percibido la evolución más significativa, ya que mejora muchas de nuestras actividades cotidianas y permite mucho ahorro de tiempo al ejecutarlas. Además, estos avances en la ingeniería de sistemas también favorecen un gran desarrollo en la ingeniería biomédica y permiten un impacto muy favorable en el ámbito sanitario.

–Para un estudiante que hoy duda entre distintas vocaciones, ¿por qué debería apostar por la ingeniería en un contexto tan marcado por la inteligencia artificial?

–Las ingenierías son profesiones con un gran pasado y un presente muy retador, que gozarán de un futuro de grandes oportunidades. Ahora la ingeniería dispone de herramientas tecnológicas más relevantes que nunca y eso va a permitir evoluciones exponenciales en poco tiempo. Estamos ante la revolución más importante de la ingeniería que se haya vivido nunca y los jóvenes que estudien ingeniería van a ocupar un lugar destacado en el futuro de la sociedad, y las mejores oportunidades en el presente y futuro del mercado laboral.

–Usted ha estado muy implicado en el desarrollo de la UAX Mare Nostrum en Málaga. ¿Qué diferencia a este proyecto de otros modelos universitarios más tradicionales?

–El proyecto educativo de la Universidad Alfonso X el Sabio se caracteriza por tres factores diferenciales: excelencia, compromiso e innovación. Un modelo contrastado que está totalmente conectado con las empresas y las actuales demandas sociales, lo que garantiza los espectaculares resultados en empleabilidad que tienen nuestro estudiantes,que ocupan las primeras posiciones de diferentes rankings. Nuestro modelo UAX Makers se basa en conexión con el tejido empresarial; Certificaciones profesionales internacionales y competencias transversales. Tenemos más de 10.000 convenios con empresas en las que nuestros estudiantes realizan las prácticas.

–Además del conocimiento técnico, ¿qué competencias serán clave para los ingenieros que se incorporen al mercado laboral en los próximos años?

–El informe «Cómo la tecnología sigue transformando las profesiones. La perspectiva del mundo laboral y académico»», elaborado en colaboración con MIT Technology Review en españo, establece la conclusión de que todos los estudiantes, incluidos los de ingeniería, deben incorporar cinco competencias para su éxito en el mercado laboral: Pensamiento crítico;compromiso, curiosidad, adaptabilidad e inteligencia emocional.

–¿Está el sistema educativo preparado para despertar y sostener vocaciones científicas, o todavía hay margen de mejora?

–El sistema educativo debe estar enfocado a despertar vocaciones y acompañarlas. Estamos absolutamente volcados en la relación con las empresas y la investigación. A través de estos tres pilares se logra despertar las vocaciones de los estudiantes, aportarles la mejor formación y despertar su interés, acompañándolos en todo el proceso de aprendizaje. Esta es la línea de trabajo que seguimos y que nos permite mejorar la satisfacción de nuestros estudiantes día a día.

–La inteligencia artificial también plantea interrogantes éticos. Desde su perspectiva, ¿dónde deberían situarse los límites?

–En Europa disponemos de regulación que permite garantizar el uso ético de la IA, pero es fundamental que las personas tengamos formación al respecto. La inclusión de la IA y su uso en los planes de estudios de las titulaciones, y la formación en competencias como adaptabilidad, el pensamiento crítico o la inteligencia emocional son fundamentales para el adecuado uso de esta tecnología y su aprovechamiento al servicio de la sociedad.

–La UAX también llega a Asturias (Oviedo), el próximo curso ¿Qué aporta este proyecto a la sociedad asturiana y cuales son sus objetivos?

–La llegada de UAX a Oviedo el próximo curso permitirá a muchos jóvenes estudiar la titulación que desean sin necesidad de desplazarse fuera de su región, garantizando la excelencia educativa, con un modelo pionero muy conectado con el ámbito sanitario y la investigación y el uso de la tecnología. Además, nuestros estudiantes gozarán de un centro universitario dotado con las mejores instalaciones y equipamiento tecnológico de última generación en laboratorios y un gran hospital de simulación. Sin duda, se trata de una magnífica noticia para la ciudad y todo el Principado, que acogerán una universidad de gran prestigio nacional e internacional y estudiantes de diversas nacionalidades.