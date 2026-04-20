De mejorar la gestión de residuos a actualizar el sistema informático judicial: los acuerdos alcanzados en Consejo de Gobierno

Asturias mejorará la gestión de residuos para avanzar hacia la economía circular, reforzará la orientación laboral en su objetivo de superar los 400.000 cotizantes y renovará el sistema informático judicial para adaptarlo a la renovación que se está ejecutando del modelo de oficinas judiciales. Así lo ha acordado este lunes el Consejo de Gobierno, en una sesión que ha estado presidida por la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ante la ausencia de Adrián Barbón, que iniciaba su viaje a México.

El Consejo de Gobierno ha aprobado, por un lado, dos líneas de ayudas, que movilizarán 9,5 millones de euros, para respaldar actuaciones en grandes empresas y reforzar las instalaciones municipales a través de Cogersa.

En primer lugar, ampliarán la línea de ayudas hasta los 20 millones para apoyar el desarrollo de inversiones industriales vinculadas a la descarbonización. Concretamente, respaldarán proyectos de grandes empresas y de pymes, ayudándolas a ahorrar recursos, fomentar la reutilización y el reciclaje y promover el ecodiseño.

Inicialmente, el Principado había destinado a tal fin una partida de 12 millones, que ha resultado insuficiente para cubrir la demanda. Este programa está financiado por el Fondo de Transición Justa (FTJ).

Por otro lado, Cogersa recibirá una subvención directa de 1,5 millones de euros para reforzar las instalaciones municipales de gestión de residuos. El objetivo es habilitar 14 áreas de compostaje en varios municipios, el reparto de mil equipos de compostaje doméstico y la creación de áreas de voluminosos en Bimenes, San Tirso de Abres, Candamo, Santa Eulalia de Oscos y San Martín de Oscos.

También facilitará la adquisición de una prensa hidráulica para mejorar el proceso de gestión de envases en Cogersa. La partida está financiada con cargo al programa NextGenerationEU.

Más agentes de orientación laboral

En lo que respecta al refuerzo de la orientación laboral, se destinarán 7,1 millones para financiar las retribuciones de un grupo de 49 orientadores laborales desde el próximo 1 de mayo hasta el 30 de abril de 2029. Los especialistas prestarán servicio en toda la red de oficinas del Servicio Público de Empleo (Sepepa).

Entre otros cometidos, se encargarán de realizar entrevistas para evaluar el perfil profesional de las personas demandantes de trabajo, ofrecer técnicas y herramientas de búsqueda activa de empleo, así como prestar ayuda para actualizar currículos y preparar entrevistas. También diseñarán itinerarios personalizados de inserción laboral y ofrecerán información sobre sectores de actividad con alta demanda de empleo.

Siguiendo con el empleo, el Ejecutivo también aprobó una partida de 2,5 millones para una nueva línea de subvenciones destinada a cubrir los costes salariales de los agentes de desarrollo local. Concretamente, financian hasta 33.500 euros por persona trabajadora, con un tope de 133.000 para cada entidad local beneficiaria.

A la convocatoria anterior se presentaron 65 ayuntamientos, diez de manera individual y otros 55 de forma agrupada. En total, se aceptaron 64 solicitudes y el Sepepa repartió 2,2 millones que permitieron contratar a 70 personas.

Adaptación del sistema informático judicial

Por último, el Principado renovará el sistema informático de gestión procesal e implantará el programa “Atenea”, tras firmar un convenio de colaboración con el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Esta medida permitirá a Asturias adaptarse a las necesidades de las nuevas oficinas judiciales.

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La implantación del nuevo programa permitirá mejorar la gestión de los procedimientos, facilitar la interoperabilidad entre sistemas, reforzar la seguridad de la información y optimizar el trabajo de los órganos judiciales. La inversión supera el millón de euros.