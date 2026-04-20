El narco "Matador" y su red, a juicio tras incautárseles 600 kilos de cocaína en Siero

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita penas que suman hasta 21 años de cárcel para la red de Carlos González Morales, "Matador", pillada con un alijo de 600 kilos de cocaína incautados en una nave del concejo de Siero en 2022, en el marco de una operación internacional compleja en la que participaron agentes encubiertos y distintas fuerzas policiales coordinadas a nivel transnacional.

El juicio comenzará mañana, miércoles 22 de abril, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, y está previsto que se prolongue durante seis sesiones, hasta finales de mes, con la práctica de abundante prueba testifical, pericial, documental y la declaración de los principales acusados.

La investigación se inició a raíz de una solicitud de la Fiscalía de Illinois (Estados Unidos), dentro de una cooperación internacional con Homeland Security Investigations, la Policía Nacional de Colombia y la UDYCO Central de la Policía Nacional española. Para desarticular la red, las autoridades estadounidenses introdujeron un agente infiltrado en la organización criminal, liderada desde Colombia, lo que permitió seguir de forma detallada toda la logística del envío de la droga desde aguas internacionales del Caribe hasta Puerto Rico, donde fue controlada por agentes federales.

Posteriormente, la Fiscalía Especial Antidroga autorizó una entrega controlada de 600 kilos de cocaína, que fueron trasladados a España en la bodega de un vuelo comercial procedente de Puerto Rico con destino a Madrid, bajo vigilancia continua de las autoridades. Tras su llegada al aeropuerto, el cargamento fue seguido discretamente por las fuerzas de seguridad españolas hasta territorio asturiano.

Los procesados emplearon una autocaravana para el transporte final de la droga hasta una nave industrial del concejo de Siero, situada en la carretera de Viella-La Estación, donde almacenaron la sustancia. El 28 de octubre de 2022, tres de los acusados fueron detenidos in fraganti mientras manipulaban los sacos de cocaína, en presencia de un importante arsenal de armas de guerra, entre ellas fusiles de asalto, un lanzacohetes y una granada militar en condiciones de uso operativo.

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La Fiscalía imputa a los procesados delitos de tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia, pertenencia a organización criminal y depósito de armas de guerra en concurso con tenencia ilícita de armas. Solicita para el principal acusado 14 años de prisión y una multa superior a 145 millones de euros, además de 7 años adicionales por armas. Para el segundo acusado pide 13 y 7 años; para el tercero 12 y 2 años y medio; para el cuarto 10 y 6 años; y para la quinta procesada 7 años de prisión por delito contra la salud pública, en función de su grado de participación en la red criminal.