¿Tu negocio se ha quedado pequeño? Reforma o amplía tus instalaciones con el respaldo de Asturgar

Hay un momento en la trayectoria de toda empresa, autónomo o autónoma en el que su entorno físico empieza a estrecharse, cuando el palé que ya no cabe en el almacén, la ampliación de la plantilla obliga a compartir poco espacio o los clientes hacen fila en la calle porque el local se ha quedado pequeño.

Crecer da vértigo, pero quedarse quieto es el único riesgo que un emprendedor no se puede permitir. La pregunta para que tu negocio pueda crecer no es sólo si necesitas más espacio, sino si quieres ampliar o reformar tus instalaciones actuales, trasladar el negocio o abrir localizaciones adicionales. En este salto al vacío controlado, Asturgar es un compañero de viaje que entiende que detrás de cada nave o cada oficina hay un proyecto profesional sacado adelante con gran esfuerzo.

El punto de partida: Identificar el momento del cambio

La historia de muchas pymes asturianas sigue un patrón similar. Pensemos, por ejemplo, en una empresa familiar de artes gráficas. Empezaron en un pequeño bajo comercial, pasaron a un local de 100 metros y, de repente, la adquisición de una nueva rotativa digital les obliga a buscar una nave industrial.

La identificación de lo que necesitan es lo que moverá su progreso. Y, sin embargo, aquí es donde surgen las dudas porque el mercado inmobiliario y las exigencias bancarias pueden ser retos complejos de superar. Es ahí donde la cercanía y el acompañamiento de Asturgar marcan la diferencia, creando con el emprendedor en una alianza estratégica.

Evaluar la viabilidad: ¿Alquiler o compra?

El traslado es una de las decisiones financieras más importantes de una empresa. ¿Conviene comprar una nave propia o es mejor optar por un alquiler a largo plazo? Asturgar ayuda a las pymes a evaluar esta viabilidad, aportando las garantías que les abren las puertas de la banca en condiciones preferentes una vez que se ha tomado la decisión.

Si el objetivo es adquirir naves, locales u oficinas, Asturgar facilita el acceso a préstamos en mejores condiciones y con bonificaciones en los costes hipotecarios (95% bonificación en AJD de la hipoteca), lo que se traduce en que el esfuerzo financiero se suaviza, permitiendo que el flujo de caja de la empresa respire. Y para quienes prefieren flexibilidad a través de un alquiler, Asturgar puede ofrecerles avales para garantizarlo.

La agilidad en la tramitación es aquí clave. Un local bien situado no espera. Asturgar lo sabe y responde con la rapidez que el mundo real demanda.

Adaptación y consolidación: construir el futuro por dentro

Conseguir las llaves es solo la mitad del camino. Rellenar un espacio vacío requiere inversión. La reforma y el acondicionamiento de las instalaciones definen el resultado. Y Asturgar también se implica en esta fase de consolidación. La financiación no solo se queda en los muros, sino que se extiende al mobiliario, al equipamiento tecnológico y a las mejoras técnicas. Ya sea renovar el sistema de climatización para ser más sostenibles o instalar maquinaria de última generación, el apoyo es integral. No se trata solo de tener más metros, sino de que cada metro cuadrado sea productivo y refleje la identidad de la marca.

Más que un aval, un impulso asturiano

Lo que diferencia a Asturgar es su esencia asturiana. No es una entidad lejana que solo ve números; es una sociedad de garantía recíproca que habla el mismo idioma que el taller de Avilés o la ganadería de Benia. Su valor reside en el acompañamiento a sus raíces, en estar ahí cuando el banco pide "algo más" y en creer en la viabilidad de los proyectos de nuestra tierra asturiana.

Si tu negocio te está pidiendo paso, si sientes que es el momento de tomar la decisión y empezar a expandirte, no dejes que el temor a la financiación te frene. El éxito es un camino que se construye paso a paso, y a veces, para dar el siguiente, solo hace falta un apoyo en el que confiar que avale tu talento.

¿Es el momento de tu nueva sede? Asturgar te ayuda a que el espacio deje de ser un límite y se convierta en tu mayor ventaja competitiva.