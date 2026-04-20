Ojo si vas a viajar a Asturias este verano: menos plazas de AVE, obras en la autopista y cancelaciones de aviones

Asturias encara el verano con varios frentes abiertos en sus principales comunicaciones. Será el segundo consecutivo con incidencias que afectan a tren, carretera y, en menor medida, al tráfico aéreo, generando incertidumbre entre los viajeros.

A las obras de la alta velocidad ferroviaria y de la autopista del Huerna (AP-66), que están alargando los desplazamientos, se suman dudas en el aeropuerto por cancelaciones de frecuencias y ajustes de horarios. El escenario dibuja un verano complejo para la movilidad en la región.

Menos plazas en AVE y sin trenes por la tarde los fines de semana

El AVE asturiano ya acusa un recorte de asientos debido a obras en la vía en Palencia, dentro del proyecto para extender la alta velocidad a Cantabria. Como consecuencia, Renfe ha aplicado una reorganización de servicios comunicada con apenas tres días de antelación.

Desde el 21 de marzo y hasta finales de julio habrá 24.000 plazas menos. Además, los sábados y domingos no habrá trenes AVE entre Madrid y Asturias por la tarde, al permanecer cortada la vía desde las 14.00 del sábado hasta las 16.00 del domingo en la mayoría de fines de semana. En total, se prevén 112 cancelaciones y una pérdida de unas 1.700 plazas cada fin de semana.

Aunque Renfe ha habilitado servicios especiales —algunos con doble composición—, la reducción de oferta es significativa y no se descartan retrasos. Es el segundo verano consecutivo con incidencias en el Corredor del Norte: en 2025, otras obras elevaron el tiempo de viaje por encima de las cuatro horas en varias fechas.

El recorte ha generado críticas en el sector turístico, especialmente en la patronal Otea, así como en los grupos políticos de la Junta General. El Principado ha reclamado más plazas, sin que por ahora exista previsión de aumento.

Obras en el Huerna sin calendario claro

El segundo foco de problemas está en la autopista del Huerna (AP-66), cuya concesión hasta 2050 ha sido cuestionada por la Comisión Europea y está pendiente de resolución judicial.

En el plano operativo, las obras siguen condicionando la circulación. Según la Unión de Consumidores de Asturias, alrededor del 40% del trazado está afectado. Los trabajos en los túneles, ya fuera de plazo, continúan sin fecha de finalización por parte del Ministerio de Transportes. A ello se suma el argayo de grandes dimensiones, cuya reparación se prevé para este verano.

Como resultado, el trayecto entre Asturias y Madrid se alarga en torno a 20 minutos, según usuarios habituales. Pese a las obras, el peaje —16,20 euros— se mantiene íntegro, lo que ha motivado una denuncia ante la Fiscalía por parte de usuarios.

Incertidumbre también en los vuelos

El transporte aéreo presenta, por ahora, un impacto menor, aunque también con señales de incertidumbre. El aeropuerto de Asturias atraviesa un buen momento en número de destinos —con 30 rutas directas—, pero algunas compañías han introducido cambios.

Volotea ha cancelado al menos una veintena de vuelos con Baleares y Canarias, alegando el encarecimiento del combustible por la situación internacional. Se estima que hay unos 3.000 pasajeros afectados y no se descartan nuevos ajustes. La aerolínea también ha modificado su operativa con Alicante, quitandola frecuencia de los sábados en verano, pero manteniendo las nueve frecuencias semanales

Por su parte, Vueling ha dejado de vender billetes para la ruta directa a París. La compañía no ha aclarado si se trata de una supresión definitiva o de un reajuste temporal, pero en estos momentos no es posible adquirir vuelos a la capital francesa.