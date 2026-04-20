¿Cuánto paga un joven asturiano de IRPF en Asturias respecto a Cantabria, Galicia y Castilla y León? Los datos que revela la "vía fiscal asturiana"

Un joven de 30 años con unos rendimientos brutos de 30.000 euros pagaría en Asturias una cuota de IRPF de unos 870 euros. En Galicia, Cantabria o Castilla y León no bajaría de los 2.200 euros. La diferencia la marca la denominada “vía fiscal asturiana”, que permite a la región, según palabras del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, tener “las deducciones más potentes de España”.

Peláez respondió a las críticas del Colegio de Economistas con datos y ejemplos. “Dice el propio informe del Colegio que hasta 45.000 euros de rendimientos netos no hay diferencias entre las comunidades autónomas de nuestro entorno. Estamos totalmente de acuerdo con ese dato”, afirmó. Y aseguró que en ese margen se sitúan “más del 80% de los contribuyentes”.

Es decir, “podemos concluir con datos objetivos que la inmensa mayoría de los contribuyentes asturianos y asturianas pagan en términos equivalentes en IRPF lo mismo al resto de territorios”. No obstante, incidió que Asturias cuenta con una serie de deducciones fiscales que “son las más potentes”.

“No compartimos el criterio de evaluar las deducciones exclusivamente al peso. Si en una comunidad autónoma existen 20, 25 o 30 no es relevante. Lo relevante es el importe que cada contribuyente puede deducirse. Y la ‘vía fiscal asturiana’ contiene, como digo, las deducciones fiscales más potentes en determinados ámbitos de toda España. Y eso hace que haya muchos contribuyentes en Asturias que sean los que menos IRPF pagan de toda España”, aseguró Peláez.

Estas afirmaciones las acompañó el consejero de Hacienda con gráficos, comparando cuánto se paga en Asturias respecto a Galicia, Castilla y León y Cantabria. Afirmó que “los jóvenes asturianos son los que menos pagan” respecto a estas comunidades y que en 2024 se beneficiaron de las deducciones específicas para ellos unos 11.400 jóvenes.

Una pareja con dos hijos, con uno de los progenitores ingresando 35.000 euros brutos, también pagaría menos en Asturias que en las comunidades de su alrededor. Así como una familia monoparental con dos hijos.

“Es verdad que en el 10% de las grandes rentas y los grandes patrimonios sí se produce una desviación de los estándares. Es decir, aquí en Asturias tienen la obligación de contribuir más, pero forman parte del convencimiento que tiene este Gobierno de unidad progresista de tener un sistema tributario justo donde quienes menos ganan menos aporte y quienes más ganan más aporte”, explicó Peláez.