El Principado asegura que la protección de la siderurgia por parte de la UE "abre la puerta a nuevas inversiones en las plantas asturianas"

El Gobierno de Asturias señala que las medidas acordadas por la UE para reforzar la protección de la siderurgia contribuirán "a despejar incertidumbres y a ofrecer un marco más estable y previsible para toda la industria de acero europea". En ese marco, el ejecutivo asturiano espera que las medidas "abran la puerta al desarrollo de nuevas inversiones en las plantas asturianas, como una acería eléctrica en Avilés" que se sumaría a la que ArcelorMittal está ultimando en Gijón.

El consejo de Gobierno de Asturias ha evaluado hoy el acuerdo alcanzado la semana pasada entre el Consejo y el Parlamento Europeo para respaldar la actividad siderúrgica, que incluye una reducción del 47 % de los contingentes de importación libre de aranceles respecto a las cuotas de 2024. Al mismo tiempo, los aranceles fuera de contingente se elevarán al 50 %. También introduce del criterio de “fundición y vertido”, lo que hará posible identificar la procedencia real del acero y su trazabilidad desde el origen, con lo que se evitará la entrada en Europa de material de terceros países con transformaciones mínimas. El ejecutivo regional entiende que esas medidas proporcionan un marco regulatorio estable para que las empresas comunitarias puedan competir, por lo que, añade, "resulta clave para territorios como Asturias, en los que la siderurgia vertebra el tejido industrial al tiempo que sostiene miles de empleos directos e indirectos".

El portavoz del Gobierno regional, Guillermo Peláez, señaló que la sustitución de las actuales medidas de salvaguarda del acero, que expiran en junio, evita cualquier vacío normativo y garantiza continuidad en la protección del mercado europeo frente a prácticas desleales. "De este modo, se facilita la toma de decisiones empresariales a largo plazo. Puesto que las plantas de Avilés y Veriña operan bajo estándares laborales, ambientales y energéticos exigentes, este nuevo sistema ayudará a corregir los desequilibrios que las penalizaban frente al acero importado a precios artificialmente bajos", apuntó Peláez, que confía en que estas medidas "faciliten la concreción de nuevas inversiones por parte de ArcelorMittal en sus plantas de Avilés y Veriña, necesarias para consolidar la actividad de ambas factorías a medio y largo plazo".

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ArcelorMittal prevé poner en marcha a finales de mayo o principios de junio el nuevo horno híbrido de arco eléctrico de la acería de Gijón tras una inversión de 213 millones de euros. La compañía maneja un proyecto similar, pero con mayor capacidad, para la acería de Avilés, pero la multinacional aún no ha dado luz verde a la inversión, al igual que ocurre con el proyecto de la planta de reducción directa de mineral de hierro (sistema DRI) para sustituir a uno de los dos hornos altos de Gijón.